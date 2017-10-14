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Спорт
Мутко: Не будем задирать цены на матчи сборной России с Аргентиной и Испанией
Спорт
Мутко: Не будем задирать цены на матчи сборной России с Аргентиной и Испанией
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    Мутко: Не будем задирать цены на матчи сборной России с Аргентиной и Испанией

    1:54  14 Октября 2017
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    Мутко: Не будем задирать цены на матчи сборной России с Аргентиной и Испанией

    Москва, 14 октября. Президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко разъяснил, каким образом будет формироваться цена билетов на матчи сборной России с национальными командами Аргентины и Испании. 

    Мутко заверил, что «никто не собирается задирать цены на предстоящие встречи». По его мнению, возможность посетить матчи должны иметь люди разного социального статуса. 

    «За пример ценообразования возьмем российские клубы, максимум — матчи еврокубков с участием наших команд, но точно не дороже», — рассказал президент РФС в интервью RT

    При этом Мутко отметил, что в рамках борьбы со спекулянтами РФС постарается «найти необходимый баланс и угадать с ценами, чтобы не вызвать искусственный ажиотаж».

    Мутко: Не будем задирать цены на матчи сборной России с Аргентиной и Испанией

    Сборная России по футболу 11 ноября проведет товарищеский матч с командой Аргентины, а спустя три дня — контрольную игру со сборной Испании. Отметим, Испания и Аргентина прошли в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

    По сообщению РФС, обе встречи пройдут в России. Ожидается, что матчи пройдут в Санкт-Петербурге.

    Автор: Олеся Волкова
    #футбол #мутко #рфс #чм-2018
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