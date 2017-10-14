Мутко: Не будем задирать цены на матчи сборной России с Аргентиной и Испанией

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Москва, 14 октября. Президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко разъяснил, каким образом будет формироваться цена билетов на матчи сборной России с национальными командами Аргентины и Испании.

Мутко заверил, что «никто не собирается задирать цены на предстоящие встречи». По его мнению, возможность посетить матчи должны иметь люди разного социального статуса.

«За пример ценообразования возьмем российские клубы, максимум — матчи еврокубков с участием наших команд, но точно не дороже», — рассказал президент РФС в интервью RT.

При этом Мутко отметил, что в рамках борьбы со спекулянтами РФС постарается «найти необходимый баланс и угадать с ценами, чтобы не вызвать искусственный ажиотаж».

Сборная России по футболу 11 ноября проведет товарищеский матч с командой Аргентины, а спустя три дня — контрольную игру со сборной Испании. Отметим, Испания и Аргентина прошли в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

По сообщению РФС, обе встречи пройдут в России. Ожидается, что матчи пройдут в Санкт-Петербурге.