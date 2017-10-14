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Берлин, 14 октября. Перемещение военной техники США по Германии вызывает тревогу. Такое мнение высказывает Freie Presse. Издание отмечает, что ни американское военное командование, ни Берлин не раскрывают информацию о количестве танков, присутствующих в данный момент в ФРГ.

Freie Presse утверждает, что федеральная земля Саксония фактически превращена в «транзитную зону» для переброски военной техники США в Польшу. Таким способом Вашингтон хочет устрашить Россию, пишет Freie Presse.

Следует отметить, что существующие договоренности НАТО предполагают ротацию войск. Но на практике эти обязательства не выполняются, — утверждает немецкое издание.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей побывал на выставке «Оружие и безопасность – 2017» («Зброя та безпека – 2017») в Киеве. По итогам мероприятия не было заключено ни одного реального контракта. Выставка получила не лучшие отклики специалистов.