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Перемещение военной техники США по Германии вызывает беспокойство — Freie Presse
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    Перемещение военной техники США по Германии вызывает беспокойство — Freie Presse

    1:52  14 Октября 2017
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    Перемещение военной техники США по Германии вызывает беспокойство — Freie Presse

    Берлин, 14 октября. Перемещение военной техники США по Германии вызывает тревогу. Такое мнение высказывает Freie Presse. Издание отмечает, что ни американское военное командование, ни Берлин не раскрывают информацию о количестве танков, присутствующих в данный момент в ФРГ.

    Freie Presse утверждает, что федеральная земля Саксония фактически превращена в «транзитную зону» для переброски военной техники США в Польшу. Таким способом Вашингтон хочет устрашить Россию, пишет Freie Presse.

    Следует отметить, что существующие договоренности НАТО предполагают ротацию войск. Но на практике эти обязательства не выполняются, — утверждает немецкое издание.

    Ранее корреспондент Федерального агентства новостей побывал на выставке «Оружие и безопасность – 2017» («Зброя та безпека – 2017») в Киеве. По итогам мероприятия не было заключено ни одного реального контракта. Выставка получила не лучшие отклики специалистов.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #германия #военная техника #танки
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