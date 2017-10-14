Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Мутко: Не будем задирать цены на матчи сборной России с Аргентиной и Испанией
Общество
Для меня это загадка: Мединский поделился впечатлениями от «Матильды» 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Для меня это загадка: Мединский поделился впечатлениями от «Матильды» 

    1:45  14 Октября 2017
    60

    Для меня это загадка: Мединский поделился впечатлениями от «Матильды» 

    Москва, 14 октября. Новая картина режиссера Алексея Учителя «Матильда» сопоставима с такими фильмами, как «Золотой век» и «Влюбленный Шекспир». Такое мнение после просмотра фильма высказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

    «Я смотрел фильм, для меня это загадка, потому это такая костюмированная историческая мелодрама из серии «Елизавета», «Золотой век», «Влюбленный Шекспир». Из этой серии фильм», — заявил Мединский.

    Министр напомнил, что на широкие экраны фильм выходит 26 октября, сообщают «Известия».

    Для меня это загадка: Мединский поделился впечатлениями от «Матильды» 

    Ранее в пятницу сообщалось, что объединенные сети «Формула кино» и «Синема парк» приняли решение вернуть ленту Учителя в репертуар своих кинотеатров. В адрес кинотеатров, намеренных выпустить картину в прокат, и производителя фильма поступали угрозы с требованием отказаться от показа фильма о Николае II и Матильде Кшесинской. 

    Автор: Олеся Волкова
    #кино #мединский #матильда #учитель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017 512

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        5521

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        66973

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24584

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6288
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        512
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        270
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        431
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        251