Для меня это загадка: Мединский поделился впечатлениями от «Матильды» 

В Избранное

Москва, 14 октября. Новая картина режиссера Алексея Учителя «Матильда» сопоставима с такими фильмами, как «Золотой век» и «Влюбленный Шекспир». Такое мнение после просмотра фильма высказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Я смотрел фильм, для меня это загадка, потому это такая костюмированная историческая мелодрама из серии «Елизавета», «Золотой век», «Влюбленный Шекспир». Из этой серии фильм», — заявил Мединский.

Министр напомнил, что на широкие экраны фильм выходит 26 октября, сообщают «Известия».

Ранее в пятницу сообщалось, что объединенные сети «Формула кино» и «Синема парк» приняли решение вернуть ленту Учителя в репертуар своих кинотеатров. В адрес кинотеатров, намеренных выпустить картину в прокат, и производителя фильма поступали угрозы с требованием отказаться от показа фильма о Николае II и Матильде Кшесинской.