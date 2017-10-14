Президент Исландии сломал нос, вылезая из ванны

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Рейкьявик, 14 октября. Неосторожность во время принятия теплой ванны стоила президенту Исландии Гвюдни Йоуханнессону сломанного носа.

«Теплая и уютная ванна прошлым вечером оказалась слишком горячей и уютной», — написал Йоуханнессон на своей странице в Facebook.

По его словам, он поскользнулся, когда выбирался из ванной и сильно ударился. В итоге на лбу президента появилась ссадина, а нос оказался сломан.

Глава Исландии поблагодарил медиков из неотложной помощи, которые быстро и качественно зашили его рану. А также всех, кто переживал за его здоровье.

Отметим, под постом о происшествии накопилось несколько сотен комментариев жителей Исландии, которые желают скорейшего выздоровления своему президенту и пишут слова поддержки.

В минувшую пятницу «Газета.ру» сообщала, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сломал руку, занимаясь спортом. Журналистам он рассказал, что из-за травмы пришлось делать операцию, но «все будет нормально, все хорошо».