Сирия: СМИ сообщили о полном освобождении Ракки от ИГИЛ

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Дамаск, 14 октября. Город Ракка одноименной провинции, служивший главным оплотом «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в Сирии, полностью освобожден от террористов. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Следует отметить, что официальный Дамаск к настоящему моменту не подтвердил правдивость сообщений о полном освобождении Ракки.

Между тем, Al Arabiya утверждает, что немногочисленные отряды террористов в Ракке сдались вооруженному формированию коалиции «Сирийские демократические силы» (SDF).

Ранее сообщалось о расстреле мирных жителей боевиками «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.