Пентагон пообещал пристально следить за развитием событий в Киркуке

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Вашингтон, 14 октября. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Штаты пристально следят за ситуацией в иракском городе Киркук и попытаются не допустить обострения конфликта.

Как сообщает Reuters, Мэттис в пятницу заявил, что Штаты обращают особое внимание на возросшую напряженность между курдскими и иракскими властями вокруг Киркука.

«Мы должны работать над этим. Ключевую роль в решении проблемы играет Госсекретарь США. Однако и наши сотрудники принимают участие в этой работе. Мы должны использовать любую возможность для разрешения конфликта», — заявил Мэттис на брифинге.

На вопрос журналистов, какое бы послание он мог передать иракским и курдским властям, Мэттис ответил, что в настоящее время все силы брошены на победу над террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). В связи с этим стороны не имеют права сейчас воевать между собой.

Ранее сообщалось, что курды разместили десятки тысяч солдат в городе Киркук одноименной провинции, чтобы дать отпор в случае возможной атаки вооруженных сил Ирака.

Как сообщала «Газета.ру», в силу непризнанного референдума о независимости Киркук является частью территории Курдистана. В Багдаде же по-прежнему считают Киркук своей территорией.

1 Организация запрещена на территории РФ.