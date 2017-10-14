Новый «вирус-вымогатель» блокирует экраны на гаджетах на Android
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Москва, 14 октября. «Вирус-вымогатель» DoubleLocker атаковал планшеты и смартфоны, работающие на базе Android. Вредоносная программа требует в качестве выкупа биткоины в сумме, эквивалентной четырем тысячам рублей.
Разработчики антивирусного ПО Eset отмечают, что DoubleLocker создан на базе банковского трояна.
DoubleLocker маскируется под Adobe Flash Player, пишет телеканал «360».
Ранее американские СМИ обвинили Россию в использовании антивируса Касперского в целях шпионажа.