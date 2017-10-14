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Новый «вирус-вымогатель» блокирует экраны на гаджетах на Android
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    Новый «вирус-вымогатель» блокирует экраны на гаджетах на Android

    0:58  14 Октября 2017
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    Новый «вирус-вымогатель» блокирует экраны на гаджетах на Android

    Москва, 14 октября. «Вирус-вымогатель» DoubleLocker атаковал планшеты и смартфоны, работающие на базе Android. Вредоносная программа требует в качестве выкупа биткоины в сумме, эквивалентной четырем тысячам рублей.

    Разработчики антивирусного ПО Eset отмечают, что DoubleLocker создан на базе банковского трояна.

    DoubleLocker маскируется под Adobe Flash Player, пишет телеканал «360».

    Ранее американские СМИ обвинили Россию в использовании антивируса Касперского в целях шпионажа.

    Автор: Сергей Свазовский
    #вирус #планшет #смартфон #троян #doublelocker
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