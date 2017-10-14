Тимошенко заявила о намерении участвовать в выборах президента Украины

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Киев, 14 октября. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении участвовать в следующих выборах президента Украины. Такое заявление она сделала в эфире телеканала NewsOne.

По словам Тимошенко, она идет на выборы «чтобы поставить страну на ноги». Лидер «Батькивщины» добавила, что раньше поддерживала Виктора Ющенко и Арсения Яценюка, но теперь «никому не доверит это дело».

Ранее в ПАСЕ отвергли требование Украины подать иск против России. Об этом писала Газета.ru.