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Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, как США «наломали дров», пытаясь обыграть Россию
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    Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, как США «наломали дров», пытаясь обыграть Россию

    0:33  14 Октября 2017
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    Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, как США «наломали дров», пытаясь обыграть Россию

    Вашингтон, 14 октября. США пострадали гораздо больше от сокращения дипмиссий, поскольку России удалось добиться установления принципа паритета. Такое мнение высказал бывший агент ЦРУ Джон Сайфер. По его словам, Штаты, пытаясь наказать Россию, «наломали дров» и в конце концов «признали поражение».

    По мнению Сайфера, чиновники США «позитивно реагируют» на сигналы Москвы о «прекращении вражды» и намерены «перевернуть страницу», чтобы улучшить отношения. При этом он отмечает, что Вашингтон пострадал значительно больше от сокращения дипперсонала, чем Россия, и, что хуже, США пошли навстречу требованиям России по установлению принципа паритета во всех взаимодействиях. 

    Бывший агент ЦРУ заметил, что в 2016 году — как и в 1986-м, 1994-м и 2001-м — США в попытке наказать Россию «наломали дров» и в конце концов «признали поражение», позволив России занять более выгодную позицию.

    Говоря об установлении принципа паритета в работе российских и американских дипмиссий, Сайфер, отметил, что для России это была «огромная победа». В конечном итоге США «потеряли» 755 человек, а Россия — всего 35. 

    «Оглядываясь назад, если бы мы просто смирились с плохим поведением России и не стали ничего предпринимать, мы бы оказались в лучшем положении», — цитирует RT экс-сотрудника ЦРУ.

    Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, как США «наломали дров», пытаясь обыграть Россию

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #сша #дипломатическийскандал
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