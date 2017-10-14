Кириенко оценил готовность Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи

В Избранное

Сочи, 14 октября. Первый замруководителя администрации президента РФ, возглавляющий российский оргкомитет по подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, Сергей Кириенко оценил готовность к мероприятию Олимпийского парка Сочи, сообщает пресс-служба фестиваля.

Организаторы фестиваля осмотрели аудитории для пленарных дискуссий и образовательных мероприятий, интерактивные зоны партнеров, международный пресс-центр, а также фото-видео студию.

В сообщении отмечается, что Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Папдимитриу «остались довольны готовностью площадки к приему участников».

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Как сообщала «Газета.ру», ожидается, что в фестивале примут участие около 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах из 180 стран.