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Россия
Кириенко оценил готовность Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи
Россия
Кириенко оценил готовность Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи
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    Кириенко оценил готовность Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи

    0:19  14 Октября 2017
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    Кириенко оценил готовность Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи

    Сочи, 14 октября. Первый замруководителя администрации президента РФ, возглавляющий российский оргкомитет по подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, Сергей Кириенко оценил готовность к мероприятию Олимпийского парка Сочи, сообщает пресс-служба фестиваля.

    Организаторы фестиваля осмотрели аудитории для пленарных дискуссий и образовательных мероприятий, интерактивные зоны партнеров, международный пресс-центр, а также фото-видео студию.

    В сообщении отмечается, что Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Папдимитриу «остались довольны готовностью площадки к приему участников».

    Кириенко оценил готовность Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи

    XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Как сообщала «Газета.ру», ожидается, что в фестивале примут участие около 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах из 180 стран. 

    Автор: Олеся Волкова
    #сочи #кириенко
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