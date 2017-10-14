Курды разместили десятки тысяч солдат в Киркуке, чтобы противостоять войскам Ирака

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Багдад, 14 октября. Курды разместили десятки тысяч солдат в городе Киркук одноименной провинции, чтобы дать отпор в случае возможной атаки вооруженных сил Ирака. Об этом сообщил канал Rudaw.

Уточняется, что в боевую готовность приведены десятки тысяч военных. Следует отметить, что в силу непризнанного референдума о независимости Киркук является частью территории Курдистана.

В то же время, в Багдаде по-прежнему считают Киркук своей территорией. Власти Ирака также заявили, что не будут использовать войска для борьбы с собственным народом.

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