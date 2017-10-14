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Курды разместили десятки тысяч солдат в Киркуке, чтобы противостоять войскам Ирака
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    Курды разместили десятки тысяч солдат в Киркуке, чтобы противостоять войскам Ирака

    0:11  14 Октября 2017
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    Курды разместили десятки тысяч солдат в Киркуке, чтобы противостоять войскам Ирака

    Багдад, 14 октября. Курды разместили десятки тысяч солдат в городе Киркук одноименной провинции, чтобы дать отпор в случае возможной атаки вооруженных сил Ирака. Об этом сообщил канал Rudaw.

    Уточняется, что в боевую готовность приведены десятки тысяч военных. Следует отметить, что в силу непризнанного референдума о независимости Киркук является частью территории Курдистана.

    В то же время, в Багдаде по-прежнему считают Киркук своей территорией. Власти Ирака также заявили, что не будут использовать войска для борьбы с собственным  народом.

    Накануне Газета.ru сообщала о намерении Эммануэля Макрона посетить Францию, чтобы обсудить ядерную сделку.

    Автор: Сергей Свазовский
    #курды #ирак #курдистан #куркук
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