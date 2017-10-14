Путин призвал держать ситуацию с распространением АЧС под жестким контролем

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Воронеж, 14 октября. Ситуацию с африканской чумой свиней необходимо держать на постоянном контроле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент в пятницу провел в Воронеже совещание по вопросам развития сельского хозяйства. Путин обратил внимание собравшихся на необходимость решения вопросов, связанных с обеспечением ветеринарной безопасности, от которых «зависит здоровье граждан, успешное продвижение отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках».

«В том числе необходимо постоянно держать на жёстком контроле ситуацию с африканской чумой свиней», — заявил президент, подчеркнув, что это является важнейшим условием доверия к отечественным производителям.

Африканская чума свиней наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных.