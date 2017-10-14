Украинский ВПК: «Страну просрали, так хоть защитить ее надо!»

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Киев, 14 октября. Выставка «Оружие и безопасность – 2017» («Зброя та безпека – 2017»), прошедшая в Международном выставочном центре в Киеве на Броварском проспекте, 15, вызвала изумление у специалистов. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, эксперты сочувствуют инженерам украинского ВПК, в то время как публика откровенно смеется над изделиями украинского оборонпрома.

Напомним, выставка проходила с 11 по 13 октября, вход для публики был платный, 40 гривен, а для специалистов выставка работала еще и в закрытом режиме. Однако, итогом трехдневное работы стало лишь несколько ни к чему не обязывающих коммюнике и ни одного контракта на поставку конкретных образцов вооружений.

Украинская техника оказалась неинтересной даже бывшему министру обороны и национальной службы Танзании Хусейну Мвиньи – единственному реальному покупателю выставки «Зброя та безпека – 2017». Дело в том, что господин Хуссейн Мвиньи, единственный из гостей выставки, попытался с ходу купить несколько БТР «Отаман» и «Козак» для военных действий на границах своей страны и для использования их внутренними войсками против недовольного населения.

Однако, быстро выяснилось, что украинский ВПК не в состоянии произвести необходимое количество машин и обеспечить их сервисную подготовку.

Корреспондент ФАН вместе с чиновниками МО Украины ходил за перспективным африканским покупателем по выставке и случайно выяснил, что в Международном выставочном центре на широко разрекламированной на Украине выставке отечественного вооружения «Зброя та безпека – 2017» в реальности вообще нет ничего украинского.

Так, менеджер НПО «Практика», единственного на Украине производителя бронированной техники, под нажимом специально подосланной к нему от ФАН симпатичной девушки («Мата Хари», да) рассказал следующее:

- Что у вас за техника, расскажите, может, я куплю? -, спросила девушка.

- Девушка, зачем вам это говно? Можно купить хорошую работающую технику за те же деньги.

После такого диалога корреспондент ФАН попытался разговорить менеджера, но тот, увидев видеокамеру, жалобно закричал, что не может разговаривать без письменной санкции руководства.

Впрочем, при выключенной камере специалист с горькой усмешкой легко раскрыл все карты оборонпрома своей страны.

- Меня редакция послала поснимать, а я в военной технике ничего не понимаю. Как у вас дела с комплектующими? Я слышал, это самое слабое место на любом производстве.

- На каком, собственно, производстве? Вы о чем сейчас говорите?

- Ну, двигатели, шасси, коробки передач, вот это все. Сложно было вам организовать производство?

- Вы издеваетесь, что ли? Или развлекаетесь?

- Я серьезно. Меня моя редакция сюда послала узнать.

- Передайте своей редакции, что металл мы импортируем из Финляндии, двигатели у нас итальянские, а коробка передач швейцарская.

- На Украине вообще ничего не производится сейчас?

- Ничего. Вот собираем такую солянку из разных комплектующих, называем звучными именами. И то спасибо, хоть мозги какие-то есть еще в стране, довольно неплохую технику собираем, кстати. А чтобы самим что-то производить – невозможно. Нет денег и нет реальных заказов.

Заметим, НПО «Практика» было образовано на Украине в 1993 году и десять лет занималось производством противопожарного оборудования. Спустя годы там научились бронировать готовые автомобили по заказу коммерческих банков для инкассации.

В конце июня 2014 по заказу пограничной службы Украины НПО «Практика» был проведен апгрейд бронированного внедорожника «Land Rover Defender». После этого компания стала позиционировать себя как производитель военной техники для ВСУ. Весной 2016 года компания была привлечена к постройке бронированных грузовиков для вооружённых сил Украины на шасси советских МАЗ-6317.

И вот теперь на выставке «Оружие и безопасность – 2017» НПО «Практика» предъявило миру «Козака» и «Отамана». Заметим, что обе машины сделаны на чужой производственной базе. Так, «Отаман» оказался слегка модернизированным советским БТР-60.

Мистер Хуссейн Мвиньи сообщил своим слушателям в серых пиджаках, что теперь он представляет не Танзанию в целом, а лишь компанию «Shalom Engineering company».

Как можно увидеть на видео ФАН, слушателям это вступление понравилось. Вот перевод эпизода возле грузовиков.

Украинский чиновник в сером костюме:

-Это (бронемашину) можно использовать в силах нацгвардии, полиции, для защиты (тут он замялся) от восстаний, во внутренних конфликтах и прочих проблем.

- Во внутренних конфликтах? Это ценно. У вас есть инструкция, каталог, брошюра? (плохо знает английский, перебирает слова – прим. редакции)

-Да-да, все есть, сейчас.

Украинский чиновник в сером костюме. Осматривают машину, чиновник убеждает:

- Даже стекло очень прочное. Машина бронирована во всех местах. Это машина специальных сил государства, защищает от нападок.

В итоге Хуссейн Мвиньи встает перед камерой украинского ТВ и зачитывает следующую речь:

«Спасибо большое организаторам за эту выставку. Для меня большая честь быть одним из посетителей этой выставки, и я действительно очень удовлетворен тем, что я здесь увидел и уровнем организации. Я здесь как бывший военный генерал, в отставке. Я представляю «Shalom Engineering company». Это бизнес-компания и мы ищем возможности для бизнеса. Так же, как украинские компании, которые могут прийти и инвестировать в Танзанию, в различное военное оборудование, защиту, охрану, во всевозможные области, в которые они могут получить доступ, могут заключить договоры с танзанийскими компаниями, совместно работать над исследованиями с танзанийскими компаниями и производить оборудование для наших оборонных и охранных организаций. В основном для полицейских, пожарных отрядов, для пограничников, также мы говорим о защите границ. Украинские компании показали свои возможности модернизировать характеристики вооружений времен Советского союза, перейти с аналоговых систем на цифровые, это включает в себя системы радаров. Я видел, что радарные системы модифицировали, они стали цифровыми, что увеличивает их возможности идти в ногу с современными технологиями. Это очень продуктивно».

Напомним, ранее сообщалось, что на Украине прекращено производство первого украинского тактического бронеавтомобиля «Дозор-Б». Причиной стало отсутствие у производителя — Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ) — денег на комплектующие и на зарплаты сотрудникам. Завод сдал банкам десять пригодных к эксплуатации машин, после чего разорился. Также сообщалось, что у опытных образцов «Дозора-Б» после испытаний были обнаружены трещины в корпусах.

«За время незалежности Украины, за все 25 лет не было сделано ни одной единицы бронетехники из своих комплектующих, они были или советские, или российские. А если делали сами для продажи за рубеж, без скандала не обходилось – все оказывалось некачественным говном», - с горечью рассказывали специалисты выставки.

Впрочем, в ходе упорных трехдневных поисков на выставке корреспондент ФАН нашел оригинального украинского производителя. Им оказался Молотков Андрей Викторович, разработчик украинского индивидуального боевого дрона. Этот дрон умеет стрелять из РПК и РПГ.

«Танк стоит минимум три миллиона долларов. Это старый, это не новый, как вот тот «Оплот», который стоит еще дороже. Но он может до фронта и не доехать. Диверсия на ж/д и все, танк приплыл, упал в болото и развалился. А вот вам дешевая вещь, положил на плечо и пошел. Говорят, а зачем нам вот это, у нас есть танк. Но вот на дроне советский РПГ-7 приделан, он пробивает любой танк. Кроме мифической «Меркавы-5», которая якобы не бьется вообще ничем, ни с какого бока, ну это миф, ведь даже фоток никто не видел, но говорят, что есть. В реальности из советского РПГ-7 в заднюю полусферу бьются все танки. И то, что вот там, на выставке, эта железка стоит, они ее называют «Оплот», гордость Украины, самый лучший танк, ага. Сейчас это самый лучший танк, через полгода будет уже не самый лучший танк, а даже сейчас пробивается моим дроном. И вот вам способ, можно этот крутой танк за три миллиона долларов спалить из РПГ, который стоит $200. Ну, еще и дрон чего-то стоит, чтобы не ползать по территории противника. Всего $20 тысяч получается, чтобы эта штука подлетела, шарахнула и пусть этот ваш крутой танк потом догорает», - рассказал ФАН Молотков Андрей Викторович.

Заметим, что на выставке за все эти три дня вообще не звучала украинская речь. Вы можете сами понять это по нашим видео. Наблюдатели объясняют этот казус очевидным фактором – все толковые инженеры, что еще остались на Украине, говорят по-русски. На украинской мове говорят сейчас только политики популисты, нарабатывающие очки в среде националистов. Но националисты не умеют делать боевую технику.

Впрочем, мы ошибаемся. Ранее ФАН показывал, какую технику на самом деле научились делать украинские националисты. И весь цивилизованный мир уже неделю в восторге от данного брошешупанцера, также представленного на выставке «Зброя та безпека – 2017».

«Страну просрали, так хоть защитить ее надо!», - говорит нам в финале прямо в камеру русский инженер Молотков Андрей Викторович, защищающий сегодня страну украинских неонацистов от собственных русских граждан.

«Жги дальше, Андрей Викторович, терять тебе уже нечего. Просрали вы там уже все, что можно» -, подытожим мы и порадуемся, что хотя бы с этой стороны реальной военной угрозы для России уже нет.