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Россия
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Политика
МИД РФ отреагировал на заявление Трампа по Ирану
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    МИД РФ отреагировал на заявление Трампа по Ирану

    23:44  13 Октября 2017
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    МИД РФ отреагировал на заявление Трампа по Ирану

    Москва, 13 октября. Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление президента США Дональда Трампа о новой политике США в отношении Ирана. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    МИД РФ выразил сожаление в связи с отказом Трампа от подтверждения факта добросовестного исполнения Ираном своих международных обязательств по ядерной программе.

    В заявлении отмечается также недопустимость «агрессивной и угрожающей риторики», пишет RT.

    Накануне Дональд Трамп обнародовал новую политику США в отношении Ирана. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #трамп #мид рф #иран #политика сша
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