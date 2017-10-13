МИД РФ отреагировал на заявление Трампа по Ирану

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Москва, 13 октября. Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление президента США Дональда Трампа о новой политике США в отношении Ирана. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ выразил сожаление в связи с отказом Трампа от подтверждения факта добросовестного исполнения Ираном своих международных обязательств по ядерной программе.

В заявлении отмечается также недопустимость «агрессивной и угрожающей риторики», пишет RT.

Накануне Дональд Трамп обнародовал новую политику США в отношении Ирана. Об этом сообщала Газета.ru.