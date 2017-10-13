Президент Ирана раскритиковал заявление Трампа по ядерному соглашению

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Москва, 13 октября. Ни один президент не может самостоятельно аннулировать важную международную сделку, которую поддерживает ООН. Так президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал выступление Дональда Трампа в пятницу.

Роухани подчеркнул, что соглашение с Ираном по ядерной программе является «международной многосторонней сделкой, которая была ратифицирована Совбезом ООН».

«Это документ ООН. Возможно ли одному президенту в одностороннем порядке аннулировать эту важную международную сделку? Видимо, он не в курсе дел», — заявил Роухани в эфире Press TV.

В пятницу, выступая со специальным обращением, Трамп заявил, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. При этом глава Белого дома подчеркнул, что участие в соглашении с Ираном по ядерной программе может быть прекращено в любой момент, если не будет достигнуто соглашение с конгрессом США и союзниками.

Today, I announced our strategy to confront the Iranian regime’s hostile actions and to ensure that they never acquire a nuclear weapon. pic.twitter.com/N4ISdjuEdC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2017

Иран с «шестеркой» международных посредников, в чье число входят Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия, в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Как сообщала «Газета.ру», был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции.