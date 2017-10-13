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Россия
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Политика
Президент Ирана раскритиковал заявление Трампа по ядерному соглашению
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    Президент Ирана раскритиковал заявление Трампа по ядерному соглашению

    23:31  13 Октября 2017
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    Президент Ирана раскритиковал заявление Трампа по ядерному соглашению

    Москва, 13 октября. Ни один президент не может самостоятельно аннулировать важную международную сделку, которую поддерживает ООН. Так президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал выступление Дональда Трампа в пятницу.

    Роухани подчеркнул, что соглашение с Ираном по ядерной программе является «международной многосторонней сделкой, которая была ратифицирована Совбезом ООН». 

    «Это документ ООН. Возможно ли одному президенту в одностороннем порядке аннулировать эту важную международную сделку? Видимо, он не в курсе дел», — заявил Роухани в эфире Press TV.

    В пятницу, выступая со специальным обращением, Трамп заявил, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. При этом глава Белого дома подчеркнул, что участие в соглашении с Ираном по ядерной программе может быть прекращено в любой момент, если не будет достигнуто соглашение с конгрессом США и союзниками.

    Иран с «шестеркой» международных посредников, в чье число входят Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия, в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Как сообщала «Газета.ру», был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции.

    Автор: Олеся Волкова
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