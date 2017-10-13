Власти Кипра экстрадировали в РФ обвиняемого в хищении 307 млн рублей

В Избранное

Никосия, 13 октября. Власти Кипра экстрадировали в Россию представителя жилищно-строительного кооператива Уфы Валерия Денисова, которому предъявлено обвинение в хищении денежных средств на сумму более 307 млн рублей.

Денисов был выдан по запросу генеральной прокуратуры Российской Федерации. Следствие считает, что Денисов присвоил себе более 307 млн рублей участников долевого строительства дома в Уфе.

В Генпрокуратуре РФ отметили эффективное взаимодействие России и Кипра по уголовным делам, пишет RT.

Ранее сообщалось о предстоящем визите президента Кипра в Россию.