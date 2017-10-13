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Россия
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Россия
Власти Кипра экстрадировали в РФ обвиняемого в хищении 307 млн рублей
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    Власти Кипра экстрадировали в РФ обвиняемого в хищении 307 млн рублей

    23:24  13 Октября 2017
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    Власти Кипра экстрадировали в РФ обвиняемого в хищении 307 млн рублей

    Никосия, 13 октября. Власти Кипра экстрадировали в Россию представителя жилищно-строительного кооператива Уфы Валерия Денисова, которому предъявлено обвинение в хищении денежных средств на сумму более 307 млн рублей.

    Денисов был выдан по запросу генеральной прокуратуры Российской Федерации. Следствие считает, что Денисов присвоил себе более 307 млн рублей участников долевого строительства дома в Уфе.

    В Генпрокуратуре РФ отметили эффективное взаимодействие России и Кипра по уголовным делам, пишет RT.

    Ранее сообщалось о предстоящем визите президента Кипра в Россию.

    Автор: Сергей Свазовский
    #уфа #ск #денисов #кипр #экстрадиция
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