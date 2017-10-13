Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Кириенко оценил готовность Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи
Россия
Первым судном, прошедшим под арочным дуэтом Крымского моста, стал сухогруз с Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Первым судном, прошедшим под арочным дуэтом Крымского моста, стал сухогруз с Украины

    23:22  13 Октября 2017
    59

    Первым судном, прошедшим под арочным дуэтом Крымского моста, стал сухогруз с Украины

    Симферополь, 13 октября. Первые суда прошли под арочным дуэтом моста в Крым через Керченский пролив. Первым из них стал сухогруз Lady Leila, следующий из Украины.

    В пятницу строители досрочно завершили установку арки автодорожной части перехода. С 12.00 по московскому времени (на 18 часов раньше запланированного срока) после установки 5500-тонной конструкции на фарватерные опоры движение судов в Керченском проливе было возобновлено. 

    В первые часы после установки второй арки первые суда прошли под арочным дуэтом Керченского моста. Первым из них, судя по фотографиям информационного центра «Крымский мост», стал сухогруз Lady Leila, направлявшийся в израильский порт Хайфа из украинского Мариуполя (данные сервиса Marinetraffic, отслеживающего движение судов в режиме реального времени).

    Проход украиского сухогруза фактически опроверг все претенции Киева о якобе «морской блокаде» украинских портов. Ранее киевские власти заявляли, что под Керченским мостом крупногабаритные суда пройти не смогут.

    Первым судном, прошедшим под арочным дуэтом Крымского моста, стал сухогруз с Украины

    Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста будет открыто в декабре 2018 года. Как сообщала «Газета.ру», первые поезда пройдут через Керченский пролив по мостовому переходу годом позже.

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #крым #керченскиймост
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинский ВПК: «Страну просрали, так хоть защитить ее надо!»

        0:10 14 Октября 2017 43

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        5489

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        66660

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24580

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6284
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинский ВПК: «Страну просрали, так хоть защитить ее надо!»

        Украинский ВПК: «Страну просрали, так хоть защитить ее надо!»

        0:10   14 Октября 2017
        43
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        130
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        422
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        240