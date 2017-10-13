Первым судном, прошедшим под арочным дуэтом Крымского моста, стал сухогруз с Украины

В Избранное

Симферополь, 13 октября. Первые суда прошли под арочным дуэтом моста в Крым через Керченский пролив. Первым из них стал сухогруз Lady Leila, следующий из Украины.

В пятницу строители досрочно завершили установку арки автодорожной части перехода. С 12.00 по московскому времени (на 18 часов раньше запланированного срока) после установки 5500-тонной конструкции на фарватерные опоры движение судов в Керченском проливе было возобновлено.

В первые часы после установки второй арки первые суда прошли под арочным дуэтом Керченского моста. Первым из них, судя по фотографиям информационного центра «Крымский мост», стал сухогруз Lady Leila, направлявшийся в израильский порт Хайфа из украинского Мариуполя (данные сервиса Marinetraffic, отслеживающего движение судов в режиме реального времени).

Проход украиского сухогруза фактически опроверг все претенции Киева о якобе «морской блокаде» украинских портов. Ранее киевские власти заявляли, что под Керченским мостом крупногабаритные суда пройти не смогут.

Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста будет открыто в декабре 2018 года. Как сообщала «Газета.ру», первые поезда пройдут через Керченский пролив по мостовому переходу годом позже.