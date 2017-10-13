Сирия: боевики ИГИЛ расстреляли десятки мирных жителей, бежавших из Дейр эз-Зора

В Избранное

Дамаск, 13 октября. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»1 расстреляли десятки мирных жителей, пытавшихся бежать из подконтрольной ИГИЛ1 территории сирийского города Дейр эз-Зор одноименной провинции. Об этом сообщает Farsnews.

Курдские источники в медицинских учреждениях заявляют как минимум о 50 погибших и десятках раненых. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Поэтому, вероятнее всего, количество погибших нельзя считать окончательным, пишет Farsnews.

Сообщается также, что среди погибших есть представители курдских сил безопасности.

Накануне RT сообщило о значительном уменьшении территории, подконтрольной ИГИЛ в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.