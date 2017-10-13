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Россия
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Новости Сирии
Сирия: боевики ИГИЛ расстреляли десятки мирных жителей, бежавших из Дейр эз-Зора
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    Сирия: боевики ИГИЛ расстреляли десятки мирных жителей, бежавших из Дейр эз-Зора

    23:11  13 Октября 2017
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    Сирия: боевики ИГИЛ расстреляли десятки мирных жителей, бежавших из Дейр эз-Зора

    Дамаск, 13 октября. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»1 расстреляли десятки мирных жителей, пытавшихся бежать из подконтрольной ИГИЛ1 территории сирийского города Дейр эз-Зор одноименной провинции. Об этом сообщает Farsnews.

    Курдские источники в медицинских учреждениях заявляют как минимум о 50 погибших и десятках раненых. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Поэтому, вероятнее всего, количество погибших нельзя считать окончательным, пишет Farsnews.

    Сообщается также, что среди погибших есть представители курдских сил безопасности.

    Накануне RT сообщило о значительном уменьшении территории, подконтрольной ИГИЛ в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #игил #дейр эз-зор
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