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Россия
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Общество
Сборник лучших цитат Путина презентовали в Македонии
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    Сборник лучших цитат Путина презентовали в Македонии

    23:01  13 Октября 2017
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    Сборник лучших цитат Путина презентовали в Македонии

    Скопье, 13 октября. В македонской столице Скопье прошла презентация книги «Слова, меняющие мир». Книга представляет собой сборник цитат президента России Владимира Путина, переведенных на македонский язык. 

    «Умение не только трезво оценивать настоящее и видеть будущее, но и иметь мужество говорить честно и открыто, не следовать в русле разрушительного мейнстрима, а предлагать позитивную повестку дня и взвешенные решения — весьма редкие ныне качества для политика», — заявил на торжественной презентации посол России в Македонии Олег Щербак.

    Книга представляет собой сборник из девятнадцати статей и выступлений Путина. Здесь собраны его речи на международных конференциях и выступления перед общественностью, сообщает ТАСС.

    Сборник лучших цитат Путина презентовали в Македонии

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #македония
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