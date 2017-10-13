Сборник лучших цитат Путина презентовали в Македонии

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Скопье, 13 октября. В македонской столице Скопье прошла презентация книги «Слова, меняющие мир». Книга представляет собой сборник цитат президента России Владимира Путина, переведенных на македонский язык.

«Умение не только трезво оценивать настоящее и видеть будущее, но и иметь мужество говорить честно и открыто, не следовать в русле разрушительного мейнстрима, а предлагать позитивную повестку дня и взвешенные решения — весьма редкие ныне качества для политика», — заявил на торжественной презентации посол России в Македонии Олег Щербак.

Книга представляет собой сборник из девятнадцати статей и выступлений Путина. Здесь собраны его речи на международных конференциях и выступления перед общественностью, сообщает ТАСС.