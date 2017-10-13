Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Авиакомпания Finnair выполнила последний «адский рейс» в пятницу 13-го октября
Весь мир
Авиакомпания Finnair выполнила последний «адский рейс» в пятницу 13-го октября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Авиакомпания Finnair выполнила последний «адский рейс» в пятницу 13-го октября

    22:47  13 Октября 2017
    58

    Авиакомпания Finnair выполнила последний «адский рейс» в пятницу 13-го октября

    Хельсинки, 13 октября. Крупнейший финский авиаперевозчик Finnair выполнил последний рейс под номером 666 с аэропортом прибытия Хельсинки (HEL), известный также под названием «адский рейс».

    Самолет Airbus A320 достиг датского Копенгагена в 13.00. Finnair больше не будет выполнять рейсы под номером 666, заменив его на более нейтральный номер 954.

    Следует отметить, что «адский рейс» впервые появился в 1982-м году. Суеверные пассажиры не раз от него отказывались. Впрочем, аэропорт прибытия Hel останется неизменным, уточнили в финской авиакомпании.

    Ранее Газета.ru сообщала о нелепой гибели российской туристки в Доминиканской Республике.

    Автор: Сергей Свазовский
    #самолет #finnair #адский рейс #666
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 5480

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        66513

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24579

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6281

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54238
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        41
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        421
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        239
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        1216