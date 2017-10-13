Авиакомпания Finnair выполнила последний «адский рейс» в пятницу 13-го октября

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Хельсинки, 13 октября. Крупнейший финский авиаперевозчик Finnair выполнил последний рейс под номером 666 с аэропортом прибытия Хельсинки (HEL), известный также под названием «адский рейс».

Самолет Airbus A320 достиг датского Копенгагена в 13.00. Finnair больше не будет выполнять рейсы под номером 666, заменив его на более нейтральный номер 954.

Следует отметить, что «адский рейс» впервые появился в 1982-м году. Суеверные пассажиры не раз от него отказывались. Впрочем, аэропорт прибытия Hel останется неизменным, уточнили в финской авиакомпании.

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