Сирия: де Мистура и замглавы МО РФ обсудили успехи в борьбе с террористами

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Москва, 13 октября. Заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой позитивные тенденции развития ситуации в республике в связи с успехами в борьбе с террористами, сообщает пресс-служба ведомства.

Фомин и де Мистура отметили успехи, достигнутые в борьбе с террористами запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство»1 (ИГ1) и «Джебхат ан-Нусра»1 при ключевой роли ВКС РФ и запуске процесса деэскалации.

«Стороны сошлись во мнении о необходимости подкрепить эти важные подвижки энергичными шагами в направлении политического урегулирования через инклюзивный межсирийский диалог», — подчеркивается в сообщении Минобороны РФ.

Помимо этого были затронуты вопросы гуманитарной помощи населению. Фомин отметил, что наращивание международной гумпомощи могло бы «приблизить перспективы политического решения, окончательного искоренения терроризма и возвращения стабильности на сирийскую землю».

1 Организация запрещена на территории РФ.