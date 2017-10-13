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Сирия: де Мистура и замглавы МО РФ обсудили успехи в борьбе с террористами
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    Сирия: де Мистура и замглавы МО РФ обсудили успехи в борьбе с террористами

    22:33  13 Октября 2017
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    Сирия: де Мистура и замглавы МО РФ обсудили успехи в борьбе с террористами

    Москва, 13 октября. Заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой позитивные тенденции развития ситуации в республике в связи с успехами в борьбе с террористами, сообщает пресс-служба ведомства.

    Фомин и де Мистура отметили успехи, достигнутые в борьбе с террористами запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство»1 (ИГ1) и «Джебхат ан-Нусра»1 при ключевой роли ВКС РФ и запуске процесса деэскалации.

    «Стороны сошлись во мнении о необходимости подкрепить эти важные подвижки энергичными шагами в направлении политического урегулирования через инклюзивный межсирийский диалог», — подчеркивается в сообщении Минобороны РФ.

    Помимо этого были затронуты вопросы гуманитарной помощи населению. Фомин отметил, что наращивание международной гумпомощи могло бы «приблизить перспективы политического решения, окончательного искоренения терроризма и возвращения стабильности на сирийскую землю». 

    Сирия: де Мистура и замглавы МО РФ обсудили успехи в борьбе с террористами

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #иг #игил #вксрф #исламскоегосударство #джебхатан-нусра
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