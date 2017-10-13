Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

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Москва, 13 октября. Инцидент, связанный с применением химического оружия в Хан-Шейхуне Сирийской Арабской Республики, вероятнее всего, имел постановочный характер. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что именно эту версию МИД РФ расценивает как наиболее вероятную, — сказал дипломат, выступая на брифинге по тематике сирийского химического досье в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Российское дипломатическое ведомство ожидает, что версия постановочного характера инцидента будет тщательным образом изучена.

О химической атаке в Хан-Шейхуне Сирийской Арабской Республике заявили сирийские оппозиционные формирования, сообщив о 80 погибших, передает РИА Новости.

Накануне МИД РФ сообщил, что доклад ООН по химатаке в Хан-Шейхуне будет готов к 26-му октября.