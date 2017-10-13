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Сирия: МИД РФ назвал сроки публикации доклада о расследовании инцидента в Хан-Шейхуне
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    Сирия: МИД РФ назвал сроки публикации доклада о расследовании инцидента в Хан-Шейхуне

    22:20  13 Октября 2017  /обновлено: 22:42  13 Октября 2017
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    Сирия: МИД РФ назвал сроки публикации доклада о расследовании инцидента в Хан-Шейхуне

    Москва, 13 октября. Доклад совместного механизма расследования ОЗХО и ООН (СМР) по итогам расследования инцидента в Хан-Шейхуне ожидается 26 октября, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

    Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Сообщалось также о 200 раненых. В атаке обвинили правительственные войска Сирии, которые, в свою очередь, опровергают все обвинения. 

    США, без объявления каких-либо доказательств и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе «Шайрат» в ночь на 7 апреля.

    Сирия: МИД РФ назвал сроки публикации доклада о расследовании инцидента в Хан-Шейхуне

    Ульянов отметил, что российская сторона надеется на то, что компетентные органы изучат также версию о постановочном характере инцидента в Хан-Шейхуне.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #идлиб #химоружие #шайрат
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