Трамп готов отменить ядерную сделку с Ираном «в любой момент»

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Вашингтон, 13 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что участие в соглашении с Ираном по ядерной программе может быть прекращено в любой момент, если не будет достигнуто соглашение с конгрессом США и союзниками. Глава Белого дома также отказался подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе.

Выступая со специальным обращением, американский президент сообщил, что соглашение будет прекращено в случае, если власти не смогу прийти к решению с конгрессом США и союзниками.

«Это изучается, и наше участие (в соглашении) может быть прекращено мною, как президентом, в любое время», — подчеркнул он.

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил СМИ, что глава Белого дома хочет предложить конгрессу внести ряд поправок в закон «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA). Как сообщала «Газета.ру», в частности, речь идет о дополнительном пункте, касающегося разработки Ираном баллистических ракет.

Помимо прочего в своей речи Трамп заявил, что не будет подтверждать конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе.

«Я объявляю, что мы не можем и не будем выпускать подобное подтверждение», — заявил президент США, добавив, что нормы американского закона предусматривают, что такое подтверждение должно поступать от президента в конгресс каждые 90 дней.