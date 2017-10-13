Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Авиакомпания Finnair выполнила последний «адский рейс» в пятницу 13-го октября
Политика
США признали иракский КСИР террористической организацией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США признали иракский КСИР террористической организацией

    22:02  13 Октября 2017
    202

    США признали иракский КСИР террористической организацией

    Вашингтон, 13 октября. Соединенные Штаты признали иракскую организацию «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) террористической и ввели против нее санкции. Об этом сообщает ТАСС.

    В Вашингтоне обвинили КСИР в поддержке террористической деятельности. По информации разведки США, силы КСИР участвуют в боевых действиях в Ираке и Сирийской Арабской Республике. В рядах организации числится около 100 тысяч военных.

    Накануне Дональд Трамп озвучил новую стратегию Вашингтона в отношении Ирана. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #санкции #сша #террористы #ксир
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 5480

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        66513

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24579

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6281

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54238
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        41
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        421
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        239
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        1216