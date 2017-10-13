США признали иракский КСИР террористической организацией

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Вашингтон, 13 октября. Соединенные Штаты признали иракскую организацию «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) террористической и ввели против нее санкции. Об этом сообщает ТАСС.

В Вашингтоне обвинили КСИР в поддержке террористической деятельности. По информации разведки США, силы КСИР участвуют в боевых действиях в Ираке и Сирийской Арабской Республике. В рядах организации числится около 100 тысяч военных.

Накануне Дональд Трамп озвучил новую стратегию Вашингтона в отношении Ирана. Об этом сообщала Газета.ru.