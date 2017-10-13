Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Авиакомпания Finnair выполнила последний «адский рейс» в пятницу 13-го октября
Украина
За 15 долларов заговорит на русском: украинского радикала сравнили с героиней песни Газманова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    За 15 долларов заговорит на русском: украинского радикала сравнили с героиней песни Газманова

    22:36  13 Октября 2017
    37

    За 15 долларов заговорит на русском: украинского радикала сравнили с героиней песни Газманова

    Киев, 13 октября. Бизнесмен, экс-министр транспорта и участник «Оранжевой революции» Евгений Червоненко сравнил украинского радикала шоумена Антона Мухарского, который пропагандирует националистические идеи и выступает за запрет гастролей украинских артистов в России, с героиней песни Олега Газманова «Путана».

    Во время ток-шоу на телеканале ZIK, участники которого обсуждали, стоит ли запрещать въезд на Украину артистам, поддержавшим присоединение Крыма к России, и являются ли приемлемыми гастроли украинских артистов в России, Червоненко назвал неприемлемым лишение артистов выбора.

    «Человек имеет профессию, знаете, как в известной песне – «Ты служишь украшением стола, тебя, как рыбу, к пиву подают, —цитирует слова Червоненко о Мухарском «Политнавигатор». — Я сейчас вытащу десятку долларов и скажу «сладкий корпоратив», он забудет идею, забудет все и побежит. Еще за пять будет говорить на русском».

    Автор: Алексей Громов
    #газманов #червоненко #мухарский
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 5480

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        66513

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24579

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6281

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54238
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        41
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        421
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        239
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        1216