За 15 долларов заговорит на русском: украинского радикала сравнили с героиней песни Газманова

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Киев, 13 октября. Бизнесмен, экс-министр транспорта и участник «Оранжевой революции» Евгений Червоненко сравнил украинского радикала шоумена Антона Мухарского, который пропагандирует националистические идеи и выступает за запрет гастролей украинских артистов в России, с героиней песни Олега Газманова «Путана».

Во время ток-шоу на телеканале ZIK, участники которого обсуждали, стоит ли запрещать въезд на Украину артистам, поддержавшим присоединение Крыма к России, и являются ли приемлемыми гастроли украинских артистов в России, Червоненко назвал неприемлемым лишение артистов выбора.