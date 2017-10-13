За 15 долларов заговорит на русском: украинского радикала сравнили с героиней песни Газманова
Киев, 13 октября. Бизнесмен, экс-министр транспорта и участник «Оранжевой революции» Евгений Червоненко сравнил украинского радикала шоумена Антона Мухарского, который пропагандирует националистические идеи и выступает за запрет гастролей украинских артистов в России, с героиней песни Олега Газманова «Путана».
Во время ток-шоу на телеканале ZIK, участники которого обсуждали, стоит ли запрещать въезд на Украину артистам, поддержавшим присоединение Крыма к России, и являются ли приемлемыми гастроли украинских артистов в России, Червоненко назвал неприемлемым лишение артистов выбора.
«Человек имеет профессию, знаете, как в известной песне – «Ты служишь украшением стола, тебя, как рыбу, к пиву подают, —цитирует слова Червоненко о Мухарском «Политнавигатор». — Я сейчас вытащу десятку долларов и скажу «сладкий корпоратив», он забудет идею, забудет все и побежит. Еще за пять будет говорить на русском».