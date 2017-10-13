Новый посол США пообещал ответить на вопросы россиян в комментариях

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Москва, 13 октября. Назначенный накануне посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман пообещал ответить на вопросы россиян, оставленные в комментариях. Дипломат озвучил идею в специальном видеообращении.

Следует отметить, что россияне живо откликнулись на инициативу Хантсмана, задав ему ряд острых вопросов. В частности, Ксения Самсонова поинтересовалась, несет ли Вашингтон ответственность за дестабилизацию ситуации в Сирии, а также ухудшение отношений между Россией и США.

Нашлось место и для более миролюбивых вопросов. Например, Alex Shap спросил, увлекается ли Хантсман коллекционированием. Россияне также задавали вопросы, связанные с получением виз в США.

Ранее Газета.ru сообщала о принятии новой стратегии Трампа по Ирану. Хозяин Белого дома упрекнул Тегеран в поддержке терроризма, а также в нарушенияхядерной сделки.