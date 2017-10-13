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Политика
Новый посол США пообещал ответить на вопросы россиян в комментариях
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    Новый посол США пообещал ответить на вопросы россиян в комментариях

    21:46  13 Октября 2017
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    Новый посол США пообещал ответить на вопросы россиян в комментариях

    Москва, 13 октября. Назначенный накануне посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман пообещал ответить на вопросы россиян, оставленные в комментариях. Дипломат озвучил идею в специальном видеообращении.

    Следует отметить, что россияне живо откликнулись на инициативу Хантсмана, задав ему ряд острых вопросов. В частности, Ксения Самсонова поинтересовалась, несет ли Вашингтон ответственность за дестабилизацию ситуации в Сирии, а также ухудшение отношений между Россией и США.

    Нашлось место и для более миролюбивых вопросов. Например, Alex Shap спросил, увлекается ли Хантсман коллекционированием. Россияне также задавали вопросы, связанные с получением виз в США.

    Ранее Газета.ru сообщала о принятии новой стратегии Трампа по Ирану. Хозяин Белого дома упрекнул Тегеран в поддержке терроризма, а также в нарушенияхядерной сделки.

    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #хантсман #вопросы #комментарии #посол сша
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