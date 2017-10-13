МИД РФ прокомментировал отказ США выдать визы российским военным

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Москва, 13 октября. Отказ в выдаче виз членам делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ для поездки в штаб-квартиру ООН, выглядит как попытка «сделать хорошую мину при плохой игре». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

«Печальная регулярность таких срывов наводит на мысль, что они происходят не случайно», — отметила она.

Захарова также напомнила, что США при создании ООН взяли на себя обязательство по обеспечению беспрепятственной деятельности организации на своей территории. Однако на выполнения данного обязательства «постоянно – и всегда негативно – влияют конъюнктурные интересы Вашингтона».

Захарова подчеркнула, что Вашингтон намеренно не допустил российских экспертов к обсуждению созданию американской глобальной противоракетной системы, которая имеет не оборонительный характер.

Ранее стало известно, что представителям делегации министерства обороны России не выдали визы США для участия в конференции военных в ООН.