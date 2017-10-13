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Политика
МИД РФ прокомментировал отказ США выдать визы российским военным
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    МИД РФ прокомментировал отказ США выдать визы российским военным

    21:35  13 Октября 2017
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    МИД РФ прокомментировал отказ США выдать визы российским военным

    Москва, 13 октября. Отказ в выдаче виз членам делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ для поездки в штаб-квартиру ООН, выглядит как попытка «сделать хорошую мину при плохой игре». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

    «Печальная регулярность таких срывов наводит на мысль, что они происходят не случайно», — отметила она.

    Захарова также напомнила, что  США при создании ООН взяли на себя обязательство по обеспечению беспрепятственной деятельности организации на своей территории. Однако на выполнения данного обязательства «постоянно – и всегда негативно – влияют конъюнктурные интересы Вашингтона».

    Захарова подчеркнула, что Вашингтон намеренно не допустил российских экспертов к обсуждению созданию американской глобальной противоракетной системы, которая имеет не оборонительный характер.

    Ранее стало известно, что представителям делегации министерства обороны России не выдали визы США для участия в конференции военных в ООН. 

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #оон #мид рф #про
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