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Режиссер сериала «Спящие» объяснил, почему уходит из кино
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    Режиссер сериала «Спящие» объяснил, почему уходит из кино

    21:51  13 Октября 2017
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    Режиссер сериала «Спящие» объяснил, почему уходит из кино

    Москва, 13 октября. Режиссер Юрий Быков заявил об уходе из кино после сериала «Спящие». О своем решение он сообщил в соцсетях.

    Режиссер попросил прощения за то, что привлек к себе внимание и заставил считать себя ориентиром, «прежде, чем стать взрослым, разумным человеком».

    «Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись. Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие», — написал Быков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он заявил, что ему придется уйти в тень, чтобы «не раздражать собой окружающий мир».

    По словам режиссера, он принял решение завершить работу над фильмом «Завод», который, скорее всего, будет последним в его карьере. Быков выразил соболезнования своим поклонникам и пожелал им смотреть только вперед.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #режиссер #быков #спящие
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