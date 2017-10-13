Здание информационного центра НАТО забросали дымовыми шашками в Москве

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Москва, 13 октября. Территорию вокруг здания информационного центра НАТО на Мытной улице в Москве закидали дымовыми шашками.

По данным издания «Свободная Пресса», акция была проведена членами незарегистрированной партии «Другая Россия». По словам представителя партии Александра Аверина, активисты требовали от НАТО ликвидировать базы США в Европе. Кроме того, представители партии разбросали возле здания информационного центра НАТО листовки, в которых говорится, что «Соединенные Штаты Америки — агрессивное государство, самовольно взявшее на себя роль мирового жандарма». По словам Аверина, в ходе акции никто не был задержан.

В Главном управлении МВД по Москве подтвердили данный инцидент, отметив, что полиция занялась поиском злоумышленников.