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Сирия, 14 октября. САА при помощи ВКС РФ блокировала террористов ИГ1 на юге провинции Дейр эз-Зор. Боевики «Тахрир Аш-Шам» вновь захватили у ИГ шесть деревень к северо-востоку от Хамы. Главари ИГ передислоцировали около тысячи террористов из Ирака в Дейр эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА в провинции Хомс, а также в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли аваиаудары по опорным пунктам «Нусры»*** и ИГ на северо-востоке и на юге Дамаска; вели бои с ИГ в окрестностях города Эль-Карьятейн в Хомсе; захватили склад боеприпасов в восточной части провинции Хомс; окружили ИГ в Меядине в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: предприняло попытку атаки близ города Ас-Сухна на востоке Хомса; утратило населенный пункт Хатла и развязку Аль-Хальбия северо-восточнее Дейр эз-Зора; вело бои с курдами в районе поля Аль-Джафра на востоке Дейр эз-Зора; начало стягивать силы в провинцию Дейр эз-Зор.

Сирийская свободная армия** (ССА): понесла потери в столкновениях с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла жилые районы поселения Харфа в Западной Гуте Дамаска; вела перестрелки с САА в районе Аз-Захра к северо-западу от Алеппо; отбила у ИГ шесть деревень к северо-востоку от Хамы.

Курды: захватили населенные пункты Хилала и Табарайа в восточной части Дейр эз-Зора; покинули ряд населенных пунктов в провинции Киркук в Ираке.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по населенным пунктам Маркада и Аль-Хасин в южной части Хасаки, погибли местные жители.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки продолжились боестолкновения между 105-й бригадой Сирийской арабской армии (САА) и силами антиправительственных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» в районах Айн-Тарма и Джобар, находящихся в Восточной Гуте Дамаска. Как передавал военный источник на своей странице в сети Twitter (alealnmr), ВВС Сирии также приняли участие в столкновениях и провели серию боевых вылетов в районах дислокации боевиков. Кроме того, авиаударам сирийской авиации также подверглись укрепленные пункты радикалов «Исламского государства»1, базирующихся в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска.

Во второй половине дня отмечались перестрелки в районе Западной Гуты. В ответ на обстрелы со стороны боевиков «Ан-Нусры» мирных районов деревни Харфа правительственные войска и ВВС Сирии нанесли удары по позициям исламистов вблизи городов Мугр Аль-Мир, Аз-Зухр Аль-Асвад и Бейт Джинн.

Провинция Алеппо

Турецкие вооруженные силы продолжили стягивать силы к границам провинции Идлиб. Согласно информации новостного агентства Smart News Agency, военная колонна прибыла на территории, подконтрольные Сирийской свободной армии (ССА), на западе региона и направилась в сторону Идлиба. Кроме того, было объявлено о начале создания КПП для турецкой военной полиции, которая будет следить за соблюдением условий перемирия в зоне деэскалации «Идлиб».

Северо-западнее столицы региона вновь отмечались вооруженные стычки между исламистами альянса «Тахрир Аш-Шам» и правительственными подразделениями. Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR) сообщал о перестрелках вблизи НИИ в районе Аз-Захра.

Провинция Хомс

В течение дня продолжились бои между радикалами «Исламского государства» и сирийскими войсками на подступах к городу Эль-Карьятейн. По данным портала SOHR, ИГИЛовцы потеряли несколько стратегических позиций. Прикрытие силам САР обеспечивали военные самолеты ВКС РФ.

На востоке провинции террористы ИГ попытались атаковать опорные пункты правительственной армии неподалеку от стратегического города Ас-Сухна, тем не менее при помощи авиации РФ нападение было отражено. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (PalmyraRev1).

На территории «Акербатского котла», зачищенного от террористов ИГИЛ1 благодаря российским ВКС, был обнаружен один из крупнейших складов с оружием и боеприпасами ИГ. Согласно сообщению Twitter-канала (haidarrazoq), ИГИЛовцы хранили в нем преимущественно взрывчатые вещества.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) вместе с проасадовскими ополченцами-шиитами и при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться в районе Меядина. Как передавал Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, правительственным силам удалось перекрыть шоссе, ведущее к мосту через Евфрат. Таким образом, город был полностью блокирован. Во второй половине дня стало известно, что САА при помощи ВКС РФ удалось освободить населенный пункт Хатла и развязку Аль-Хальбия, тем самым перерезав пути поставок ИГИЛ, пролегающие через Евфрат. Об этом сообщали Twitter-каналы (najlaaalsadi) и (watanisy).

В это время отряды Сирийской демократической армии**** (SDF) развивали наступление в рамках военной кампании «Буря Джазиры». Согласно информации новостного агентства ANF News (anfenglish), курды захватили населенный пункт Хилала, а также деревню Табарайа, расположенные к северу от города Ас-Сувар. В ходе столкновений был уничтожен военный автомобиль ИГИЛовцев. Также фиксировались бои в районе нефтяного поля Аль-Джафра.

Вследствие мощного натиска со стороны САА и ВКС РФ, а также курдских подразделений террористическая группировка начала стягивать в регион дополнительные силы. По данным Twitter-канала (charbelalalam), порядка тысячи радикалов ИГ направились из Ирака в провинцию Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

Исламисты Сирийской свободной армии (ССА) вели бои с террористами присягнувшей на верность ИГИЛ организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части региона. Стороны вели бои в районе населенных пунктов Адван и Джиллен, в результате чего более десяти боевиков «свободной армии» были убиты, а также были уничтожены танк и ЗСУ «Шилка» ССА, заявлял подконтрольный ИГ новостной портал «Аль-Амак». Тем не менее оппозиционные источники все еще не подтвердили данную информацию.

На юго-востоке Даръа близ населенного пункта Босра Шам продолжились перестрелки между сирийскими правительственными подразделениями и радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1, на которых режим тишины, действующий в провинции, не распространяется. Кроме того, неизвестные боевики открыли огонь по жилому району в Даръа под названием Аль-Кашиф, передавал новостной портал Damascus Now.

Провинция Хама

На протяжении суток исламисты коалиции «Тахрир Аш-Шам» пытались вернуть под свой контроль утраченные в результате внезапного наступления ИГИЛ территории. В результате столкновений «Ан-Нусре» удалось отбить у ИГИЛовцев деревни Ум Мияль, Тулайхан, Ас-Суккари, Абу Хаф, Джакушия и Тель Кахфи.

К северу от Хамы недалеко от города Аль-Латамина отмечались взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и союзных ей группировок, передавал информационный портал Haq News Agency.

Провинция Хасака

В первой половине дня стало известно, что в результате теракта, произошедшего близи границы между провинциями Хасака и Дейр эз-Зор, 50 человек, в числе которых находились трое журналистов информагентства ANHA News, погибли.

После нападения смертников «Исламского государства» военные самолеты западной коалиции начали наносить авиаудары по опорным пунктам радикалов террористической группировки в городах Маркада и Аль-Хасин. Однако пострадали в результате воздушной атаки лишь мирные жители населенных пунктов, сообщал Telegram-канал (spmsyrian).

Ирак

Многие источники в социальных сетях сообщали о том, что правительственные войска начали в провинции Киркук новую военную кампанию, направленную против курдов. Вначале поступали данные о прибытии подкрепления пешмерги к границам региона, затем местные активисты передавали, что курдские отряды массово покидают территории Иракского Курдистана, после чего их занимают вооруженные силы Ирака. Согласно информации агентства новостей Damascus Now, подобным образом под контроль иракских ВС перешли сразу несколько населенных пунктов. Подробности произошедшего пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)