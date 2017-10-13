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Сирия, 13 октября. ССА** лишилась нескольких единиц военной техники в столкновениях с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа. Террористы ИГИЛ1 оказались под ударами САА и ВВС Сирии на юге Дамаска. ИГ1 теряет позиции близ города Эль-Карьятейн в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают прикрытие САА и ее союзникам в районе города Ас-Сухна и вблизи Эль-Карьятейна в провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по опорным пунктам ИГ на юге Дамаска.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреляла деревню Иска в северной части провинции Алеппо; лишилась танка и ЗСУ в результате столкновений с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Исламское государство»: утратило несколько стратегических позиций близ города Эль-Карьятейн к юго-востоку от Хомса.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась артобстрелам САА в районе Восточной Гуты; ведет бои с САА к северу от города Даръа; отбила у ИГ деревню Джакушия северо-восточнее Хамы.

Курды: продолжают развивать наступление в городе Ракка.

Международная коалиция: оказывает поддержку курдам в Ракке.

Провинция Дамаск

Информационный портал Damascus Now сообщает о том, что правительственные подразделения возобновили артиллерийские обстрелы укрепленных пунктов «Исламского государства»1 в районе лагеря для палестинских беженцев «Аль-Ярмук», а также в кварталах Аль-Хаджар Аль-Асвад и Аль-Кадам на юге Дамаска. В свою очередь, радикалы террористической группировки установили на подконтрольных им территориях комендантский час.

Тем временем на территории оазиса Восточная Гута части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по позициям боевиков на окраине населенных пунктов Бейт Наим и Ан-Нашабия. Об этом сообщает местный военный источник в Twitter (Ghouta_GMC), подконтрольный вооруженной оппозиции. О потерях со стороны радикалов не сообщалось.

Провинция Алеппо

Возобновились вооруженные столкновения между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА) в северной части Алеппо. Согласно информации агентства новостей ANHA News, радикалы открыли огонь из минометов и тяжелой артиллерии по небольшому поселению Иска, расположенному недалеко от города Африн. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал, однако несколько жилых зданий были разрушены. Напомним, официальная Анкара причисляет Рабочую партию Курдистана (РПК) к террористическим организациям и выступает против создания независимого Курдистана. Кроме того, командиры «свободной армии», поддерживаемые Турцией, не раз выступали с заявлениями о том, что в ближайшее время стартует антикурдская кампания «Меч Евфрата». Тем не менее о начале операции до сих пор не было объявлено.

Провинция Хомс

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о продолжающихся столкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства» в районе города Ас-Сухна и на окраинах Эль-Карьятейна. Поддержку правительственным войскам и отрядам Национальных сил обороны****** (NDF), выступающим на стороне САА, продолжают оказывать военные самолеты российских ВКС. По сведениям информационного агентства Fars News, силы Башара Асада и их союзники при помощи авиации РФ штурмовали линию обороны радикалов ИГ близ города Эль-Карьятейн и заняли несколько стратегических позиций.

Провинция Даръа

Разворачиваются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1*** коалиции «Тахрир Аш-Шам» в районе населенного пункта Аль-Ляджат к северу от административного центра региона. Никакой информации о потерях сторон на данный момент не поступало, передает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR).

В юго-западной части Даръа не утихают столкновения между радикалами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольного «Исламскому государству», и исламистами Сирийской свободной армии (ССА). Как утверждает агентство новостей «Аль-Амак», в ходе вооруженного противостояния в населенном пункте Аль-Аджами террористы уничтожили танк и зенитную самоходную установку (ЗСУ) боевиков ССА. Тем не менее информационные порталы «свободной армии» не подтверждали данную информацию.

Провинция Ракка

Агентство новостей Levant News Agency опубликовало данные о примерном количестве террористов, оккупировавших центральные районы города Ракка. Сообщается, что в столице провинции остаются менее 400 боевиков «Исламского государства». В связи с этим командование Сирийских демократических сил (SDF) заявило о том, что город полностью перейдет под контроль курдских отрядов в течение двух-трех последующих дней. По словам пресс-секретаря «демократической армии», наступление, которое продолжается с 6-го июня, замедлилось в последнее время из-за ожесточенного сопротивления боевиков ИГИЛ. Кроме того, операцию осложняет тот факт, что радикалы ИГ используют местное население в качестве живого щита. Поэтому наступление возобновится с новой силой после того, как все мирные жители будут эвакуированы. Тем не менее силы международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки это не останавливает. Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате последнего авианалета были убиты как минимум 35 гражданских лиц.

Провинция Хама

Военный источник в социальной сети Twitter (AlqalaamENG) передает, что исламисты антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» отбили у террористов «Исламского государства» еще один населенный пункт. Под контроль террористической коалиции перешла деревня Джакушия, захваченная ИГИЛовцами после бегства с территории «Акербатского котла».

Между тем наступление боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на севере Хамы было остановлено. Согласно информации, опубликованной официальным Twitter-каналом Министерства обороны России (mod_russia), более двух тысяч радикалов «Ан-Нусры» и 247 единиц военной техники было уничтожено в результате боевых вылетов российских военных самолетов и артиллерийских обстрелов Сирийской арабской армии (САА).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)