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Сирия новости 14 октября 07.00: Израиль намерен сорвать перемирие в Даръа, ВКС РФ и САА отбили район в Меядине
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    Сирия новости 14 октября 07.00: Израиль намерен сорвать перемирие в Даръа, ВКС РФ и САА отбили район в Меядине

    7:00  14 Октября 2017
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    Армия САР под прикрытием ВКС РФ отбила у ИГ один из районов города Меядин

    Сирия, 14 октября. Правительственные войска под прикрытием ВКС РФ смогли отбить у ИГ1 один из районов города Меядин. Спецслужбы Израиля готовят боевиков для наступления на позиции САА в провинции Даръа. Отряды радикалов ведут обстрелы опорных пунктов армии САР на юге Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: отбили нападение ИГ недалеко от Ас-Сухны. 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при помощи российской боевой авиации освободили от террористов один из районов Меядина; подверглись обстрелам со стороны боевиков в районе КПП «Ат-Танф» в провинции Хомс; находятся под угрозой атаки со стороны поддерживаемых Израилем незаконных группировок в Даръа.

    «Исламское государство» (ИГИЛ1): стягивает силы к северу от Меядина, рассчитывая сорвать штурм города и захватить наступающие части армии САР в кольцо окружения; пытается сдержать натиск сирийской армии на левом берегу Евфрата недалеко от Дейр эз-Зора.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): перебросила на северо-восток Хамы 600 боевиков из провинций Идлиб и Алеппо с целью вернуть захваченные террористами ИГ населенные пункты.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 14 октября 07.00: Израиль намерен сорвать перемирие в Даръа, ВКС РФ и САА отбили район в Меядине

    В Twitter @MIG29_ cообщается, что SDF сбили турецкий дрон в районе Африна.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Террористы ИГИЛ, базирующиеся в Сирийской пустыне на востоке провинции Хомс, не оставляют попыток отрезать ключевые пути поставок Сирийской арабской армии (САА) в этом районе. С этой целью отряд боевиков совершил несколько нападений на позиции правительственных войск недалеко от населенных пунктов Ас-Сухна и Ас-Сарух. Тем не менее, как передает информагентство Damascus Now, при поддержке ВКС РФ сирийские военные смогли отразить обе атаки.

    В последние недели террористы заметно активизировали действия в этом районе, рассчитывая снизить натиск правительственных войск САР и российской боевой авиации на Дейр эз-Зор. Все нападения в районе стратегической транспортной артерии были отбиты, однако боевики продолжают сопротивление. Военные источники сообщают, что в регионе действуют три мобильные группы ИГ, общая численность которых равно примерно 200 боевикам. Отмечается, что в ближайшее время возможны новые нападения ИГИЛ.

    ВКС РФ оказали значительную поддержку армии правительства Сирии в районе аль-Карьятейна, нанося удары по позициям террористических групп, передает Almasdarnews.

    Антиправительственные группировки, базирующиеся в районе пограничного перехода «Ат-Танф» ведут беспокоящий огонь по позициям сирийских войск, сообщает оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq. Согласно его данным, в регионе под прикрытием нескольких военных пикапов, оборудованных пулеметами, действуют мобильные группы из 15-20 радикалов. Кроме того, по информации закрытых каналов боевиков в Telegram, в ближайшее время опорные пункты САА в данном районе могут подвергнуться атакам огневых маневренных отрядов исламистов и ударам боевых беспилотников.     

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Сирийские подразделения и российские ВКС продолжают операцию по освобождению Меядина — крупного оплота «Исламского государства»1, расположенного на юго-востоке от административного центра провинции. Согласно данным новостного Twitter-канала (@NatDefFor), правительственные силы взяли под контроль район Аль-Мулаи, продвинувшись примерно на один километр вглубь занимаемых ИГ территорий.

    Однако, несмотря на то, что союзники стремительно развивают преимущество в боях в этом регионе, главари террористической организации все еще рассчитывают удержать город и продолжают перебрасывать к нему дополнительные силы. Практически ежедневно местными активистами фиксируются прибытия отрядов ИГИЛ из Ирака. Отмечается, что передислоцированные боевики, значительная часть которых является наемниками из других стран, чаще всего хорошо вооружены и приезжают преимущественно на бронетехнике или пикапах, оснащенных крупнокалиберным вооружением.

    Бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» идут в районе деревень Бокрос и Махкан. Удары по позициям террористов «Исламского государства» наносят ВКС РФ, сообщается в Twitter @DeirEzzor24.

    В Маядине боевики «Исламского государства» использовали шахид-мобиль у позиций армии правительства Сирии, сообщается в Twitter @DeirEzzor24.

    По данным закрытых Telegram-каналов «Исламского государства», главари группировки с целью сорвать штурм ключевого города намереваются отрезать пути обеспечения контингента САА под Меядином. Для этого, в районах поселений Бугрос и Абу Аль-Лиель были сформированы ударные группы террористов, состоящие из 150 и 200 радикалов соответственно. Кроме того, боевики ИГИЛ, рассчитывая задержать сирийские подразделения в городских кварталах Меядина, готовят новую партию смертников для совершения неожиданных атак и роют подземные переходы для быстрого выхода в тыл и переброски ресурсов между отдельными домами и районами.

    Между тем на правом берегу Евфрата боевики ИГ также пытаются всячески препятствовать дальнейшему продвижению войск САР. Местный портал DeirEzzor24 передает, что террористы оказывают упорное сопротивление вблизи поселений Сафира Аль-Фаукания и Джнейне. Отмечается, что на этом направлении под прикрытием десяти вооруженных пикапов и тяжелых минометов действуют до ста исламистов.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Представители израильских спецслужб были замечены на юго-западе Сирии — в провинции Даръа. Об этом в сети Twitter (@IvanSidorenko1) сообщает военный источник. Здесь ведется подготовка подконтрольных Тель-Авиву вооруженных формирований к новому наступлению на позиции правительственных войск САР. В военных учениях принимают участие преимущественно боевики группировок «Джейш Усуд аш-Шаркия», «Бригада мученика Ахмада Аль-Абдо», «Джейш Магавир ат-Таура» и нескольких других. Порядка 700 бойцов данных организаций были переброшены в Даръа из лагеря Ар-Рукбан еще в начале текущего месяца.

    Как предполагают военные источники, радикалы могут начать атаку ближе к концу октября, выдвинувшись со стороны населенных пунктов Нава и Тафас с целью захвата города Шейх Мискин. При этом, напомним, Даръа и соседние юго-западные провинции Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда входят в одну из зон деэскалации. Соответственно, на их территориях запрещено применение любых видов вооружения.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 14 октября 07.00: Израиль намерен сорвать перемирие в Даръа, ВКС РФ и САА отбили район в Меядине

    Опубликованы имена похищенных людей в Идлибе, которые вернутся к семьям в рамках соглашения о перемирии, сказано в Twitter @sayed_ridha.

    Новый конвой Турции вошел на перевал Атма на севере Идлиба, сообщается в Twitter @sayed_ridha.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    В северо-восточной части провинции продолжается ожесточенное противостояние между террористами коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламского государства». Ранее боевики ИГ, бежавшие из района «Акербатского котла», захватили у «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников больше десяти деревень в этом районе. Отряды сирийской «Аль-Каиды»1 смогли вернуть часть территорий, однако шесть поселков все еще остаются под контролем ИГИЛ.

    В настоящее время, передают в Facebook подконтрольные «Тахрир аш-Шам» источники, основные бои идут вокруг поселения Рахаджан, пока остающегося в оккупации боевиков ИГ. С целью вернуть утраченные позиции главари террористического альянса передислоцировали в регион порядка 600 исламистов из провинций Идлиб и Алеппо.

    Смертник «Исламского государства» взорвал бомбу в городе Ум-Майал в окрестностях Аль-Рахьяна на востоке Хамы в условиях тяжелых боев, сказано в Twitter @MIG29_.

    Армия правительства Сирии начала операцию против террористов «Исламского государства» в восточной части провинции Хама, нацелившись на города, захваченные боевиками на прошлой неделе. САА освободила деревни Абу Хаква, Абу Кахф, южный и северный Мкассир и еще несколько деревень в восточной Хаме, передает Almasdarnews.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #дейр эз-зор #идлиб #даръа #джебхат ан-нусра #хомс #ас-сухна #меядин
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    Сирия новости 14 октября 07.00: Израиль намерен сорвать перемирие в Даръа, ВКС РФ и САА отбили район в Меядине
    Сирия итоги за сутки на 14 октября 06.00: САА и ВКС РФ блокировали Меядин, ИГ лишилось шести деревень в Хаме
    Сирия новости 13 октября 22.30: ССА несет потери на юго-западе Даръа, ИГ утратило позиции у Эль-Карьятейна
    Сирия новости 13 октября 19.30: перерезаны пути поставок ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Западной Гуты под ударом «Нусры»
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