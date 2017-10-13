Четыре миллиона мух не могут ошибаться: Лоза раскрыл секрет популярности Despacito

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Москва, 13 октября. Мир начинает клониться в сторону неанглийской песни, поэтому пуэрториканский хит Despacito стал таким популярным, считает певец Юрий Лоза.

По его словам, английская музыка всем надоела, из-за языка появляется чувство ее вторичности.

«Получается, тут есть элемент шовинизма, так как всем навязывают английский. А тут появляется испаноязычная композиция, так еще хорошая. Эта песня невыдающаяся, в испаноязычной музыке таких пруд пруди, но здесь сработал другой рецепт. Ведь четыре миллиона мух не могут ошибаться? Работать на песню начинает количество просмотров», — объяснил музыкант РИА Новости.

Лоза добавил, что если трек собрал миллиард просмотров, то гарантировал себе еще несколько миллиардов — от тех, кто решил полюбопытствовать, чем людям так понравилась композиция. Кроме того, на нее работает и элемент эротизма, который ассоциируется с ламбадой. Музыкант отметил, что песня Despacito создана профессионалами, но спета и сыграна не всегда правильно.