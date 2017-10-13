Лондонскую школьницу трижды изнасиловали по дороге из ночного клуба

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Лондон, 13 октября. В Лондоне 17-летнюю школьницу изнасиловали три раза в течение одного часа, пока она возвращалась домой из ночного клуба. Об этом сообщает полиция Лондона.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Первое нападение произошло 29 сентября в 23:55. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в темной одежде тащит девушку по улице, а затем насильно заводит в помещение. Вскоре после полуночи камера видеонаблюдения на соседней улице зафиксировала бородатого мужчину с велосипедом. Мужчина шел следом за девушкой, которая продолжила путь домой после первого изнасилования. Мужчина догнал девушку, изнасиловал и скрылся с места преступления.

Через несколько минут на этой же улице школьница вновь подверглась нападению. По мнению следователей, в третьем изнасиловании могли участвовать двое или трое мужчин, передает «Свободная Пресса».