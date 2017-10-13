Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Новым директором ЮНЕСКО стала бывший министр культуры Франции
Происшествия
Лондонскую школьницу трижды изнасиловали по дороге из ночного клуба
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лондонскую школьницу трижды изнасиловали по дороге из ночного клуба

    20:52  13 Октября 2017
    129

    Лондонскую школьницу трижды изнасиловали по дороге из ночного клуба

    Лондон, 13 октября. В Лондоне 17-летнюю школьницу изнасиловали три раза в течение одного часа, пока она возвращалась домой из ночного клуба. Об этом сообщает полиция Лондона.

    Инцидент произошел в ночь на 30 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Первое нападение произошло 29 сентября в 23:55. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в темной одежде тащит девушку по улице, а затем насильно заводит в помещение. Вскоре после полуночи камера видеонаблюдения на соседней улице зафиксировала бородатого мужчину с велосипедом. Мужчина шел следом за девушкой, которая продолжила путь домой после первого изнасилования. Мужчина догнал девушку, изнасиловал и скрылся с места преступления.

    Через несколько минут на этой же улице школьница вновь подверглась нападению. По мнению следователей, в третьем изнасиловании могли участвовать двое или трое мужчин, передает «Свободная Пресса».

    Автор: Алексей Громов
    #изнасилование #лондон #школьница
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 5413

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        65960

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24563

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6280

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54222
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        373
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        229
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        1151
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        2584