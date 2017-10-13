МИД РФ сожалеет о решении Израиля последовать «дурному» примеру США

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Москва, 13 октября. В министерстве иностранных дел России выразили сожалении в связи с решением Израиля выйти вслед за США из ЮНЕСКО. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова отметила, «решение руководства Израиля, которое последовало «дурному» примеру США, вызывает только сожаление». По ее словам, выход Израиля из ЮНЕСКО произошел именно в тот момент, когда в организации появилась тенденция к снятию накала при рассмотрении «палестинских резолюций», которые касаются сохранности исторической части Иерусалима, а также восстановления и развития Сектора Газа. Кроме того, данный шаг приведет к прекращению российско-израильского сотрудничества в ЮНЕСКО.

«С этим шагом прекратится российско-израильское сотрудничество на площадке этой Организации. При этом речь идет о таких важных программах, как профилактика экстремизма и радикализма посредством образования, и о мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертвам Холокоста», — отметила Захарова.

Накануне США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив также намерен выйти ЮНЕСКО вслед за США.