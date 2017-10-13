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Политика
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Украина
Забег впереди паровоза: зачем мэр Хмельницкого запретил в школах русский язык
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    Забег впереди паровоза: зачем мэр Хмельницкого запретил в школах русский язык

    20:48  13 Октября 2017  /обновлено: 20:49  13 Октября 2017
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    Демаскировка целей: смысл запрета русского языка в школах Хмельницкого объяснил политолог

    Власти украинского города Хмельницкого по требованию местного мэра-националиста полностью прекратили преподавание в школах русского языка, это решение вступило в силу с 9 октября. Первым практическим применением скандального украинского закона «Об образовании», а также электоральными амбициями авторов этого решения, объясняет этот прецедент независимый политический аналитик Александр Асафов.

    «Вид подобной самодеятельности на Украине чрезвычайно распространен, — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — Во-первых, сейчас там высокий политический сезон, а во-вторых, в воздухе витают определенные политические изменения, связанные с возможными досрочными выборами в Верховную раду. Поэтому разные политические деятели — от крупных  до мелких региональных — пытаются набрать себе очки в медийном поле на случай, если эти очки можно будет реализовать в электоральном смысле».

    Политолог Александр Асафов

    По словам эксперта, политическими амбициями и вызваны подобные действия мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

    «Этот господин маркирует себя как ревнителя украинства, нового украинского исторического мифа и идеологии, основанной на гилицийском национализме, — отметил Александр Асафов. — Мэр Хмельницкого, что называется, бежит впереди паровоза, демонстративно запрещая русский язык, то есть, преследуя ту действительную цель, ради которой на Украине был предпринята реформа образования. То есть, он преследует именно ту цель, которой хотели достичь те, кто проводил закон об образовании через Раду и через президента Украины».

    По словам политолога, своими действиями мэр Хмельницкого выдает истинные цели авторов этого закона.

    «Таким образом, он, конечно, демаскирует истинные цели авторов этого закона, потому что изначально Киевом озвучивались совершенно другие цели. Напомню, было объяснено, что этот закон нужен для того, чтобы «защитить» украинский язык, и чтобы предоставить меньшинствам право не только учить детей на их языках, но и дать возможность ввести в школах так называемые языки Евросоюза. Но в данном случае действия властей Хмельницкого совершенно четко показывают, зачем был принят этот закон, и к чему вообще идет украинская государство в своем нынешнем виде», — резюмировал Александр Асафов.

    Ранее о полном запрете преподавания в школах русского языка со ссылкой на мэра Хмельницкого Александра Симчишина сообщила украинская радикально-националистическая партия «Свобода», членом которой он является.

    «Далее мы беремся за факультативы», — пообещал Симчишин.

    В планах мэра — окончательно искоренить русский язык в подведомственном ему городе, запретив детям изучать его даже во внеурочное время.

    Автор: Ирина Петрова
    #украина #асафов #хмельницкий #закон об образовании
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