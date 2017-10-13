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Сирия: боевики изъяли гумпомощь ООН в зоне деэскалации под Дамаском
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    Сирия: боевики изъяли гумпомощь ООН в зоне деэскалации под Дамаском

    20:20  13 Октября 2017
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    Сирия: боевики изъяли гумпомощь ООН в зоне деэскалации под Дамаском

    Дамаск, 13 октября. Командование террористов в Сирии изъяло гуманитарную помощь ООН в восточном пригороде Дамаска, а также запретило свободную продажу муки и продуктов первой необходимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам с группировкой «Фейлак ар-Рахман».

    По данным источника, боевики террористических группировок «Фейлак Ар-Рахман» и «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат Ан-Нусра»1, запрещена в РФ) изъяли гуманитарную помощь ООН и увезли ее на свои склады. Позднее так называемый «Революционный комитет Дамаска и провинции», который выполняет функции органа власти на подконтрольных террористам территориях, издал указ, запрещающий свободную продажу пшеницы и муки.

    Командование террористов также издало обращение к гуманитарным организациям, в котором говорится, что отныне все продовольственные поставки будут концентрироваться в специальных местах хранения, а не выдаваться напрямую мирному населению.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #оон #боевики #дамасе
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