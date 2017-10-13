Украина подала в ВТО третий иск против России из-за отказа покупать пиво

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Киев, 13 октября. Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) третий иск против России в связи с ограничением импорта некоторых промышленной и продовольственной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития и торговли Украины.

«Сегодня, 13 октября, Украина направила требование о проведении консультаций с Российской Федерацией относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев», — говорится в сообщении.

В Киеве посчитали, что ограничение импорта данных товаров не соответствует обязательствам, указанным в протоколе вступления РФ в ВТО.

Первые два иска Украины к России касались сокращения экспорта вагонов и стрелочных переводов, а также ограничения транзита украинских товаров через территорию Российской Федерации.