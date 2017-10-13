Тиллерсон рассказал, в каком случае США выйдут из ядерной сделки с Ираном

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Вашингтон, 13 октября. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что администрация Белого дома готовит новую стратегию по сдерживанию Ирана, которая предусматривает возвращения санкций в отношении Тегерана.

Тиллерсон подтвердил планы президента США Дональда Трампа относительно выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Однако выход из сделки произойдет только в том случае, если Вашингтону не удастся «исправить ее к лучшему», передает «Парламентская газета».

«То, что мы делаем, — это тот путь, который, по нашему мнению, дает нам лучшую платформу, с которой можно попытаться исправить эту сделку. Если мы не сможем ее исправить к лучшему, то вероятно, мы выйдем из сделки», — сказал Тиллерсон.

Он также добавил, что Вашингтон не будет продлевать санкции в отношении Ирана до тех пор, пока США согласны с тем, что Тегеран соблюдает договоренности. Если мнение Вашингтона изменится, то санкционный режим будет восстановлен.

Напомним, в июле 2015 года Иран и шесть международных посредников (РФ, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривает отмену санкций, которые были наложены на Иран Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом в связи с ядерной программой Тегерана. Взамен Иран ограничил свои ядерные разработки, согласившись на контроль со стороны инспекторов МАГАТЭ.