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Политика
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Путин оценил ситуацию на селе после изменений в АПК
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    Путин оценил ситуацию на селе после изменений в АПК

    20:00  13 Октября 2017  /обновлено: 20:07  13 Октября 2017
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    Путин оценил ситуацию на селе после изменений в АПК

    Воронеж, 13 октября. Ситуация на селе очень далека от того, чтобы назвать ее хорошей, несмотря на положительные изменения в агропромышленном комплексе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании по развитию сельского хозяйства.

    Российский лидер напомнил, что просил правительство увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства и субсидирование тарифа железнодорожных перевозок зерна и ставок сельхозкредита в дополнение к заложенным в бюджет на 20 млрд рублей.

    Кроме того, Путин отметил недостаток мест в сельских больницах.

    «Если в городе это примерно 100 на 10 тыс. человек, то на селе — всего 40», — сказал президент.

    Также Путин отметил необходимость подумать об экономических последствиях рекордного урожая зерна, который был собран в этом году.

    «В таких случаях — что? — избыток предложения порождает снижение цены. Нам нужно над этим подумать. Есть конкретные предложения, мы сейчас с министром и с замминистра финансов обсуждали», — цитирует президента «Свободная пресса».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сельское хозяйство
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