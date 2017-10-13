Путин оценил ситуацию на селе после изменений в АПК

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Воронеж, 13 октября. Ситуация на селе очень далека от того, чтобы назвать ее хорошей, несмотря на положительные изменения в агропромышленном комплексе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании по развитию сельского хозяйства.

Российский лидер напомнил, что просил правительство увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства и субсидирование тарифа железнодорожных перевозок зерна и ставок сельхозкредита в дополнение к заложенным в бюджет на 20 млрд рублей.

Кроме того, Путин отметил недостаток мест в сельских больницах.

«Если в городе это примерно 100 на 10 тыс. человек, то на селе — всего 40», — сказал президент.

Также Путин отметил необходимость подумать об экономических последствиях рекордного урожая зерна, который был собран в этом году.