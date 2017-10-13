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Политика
ПАСЕ о «требовании» подать в суд на РФ: Делегация Украины обладает живой фантазией
Политика
ПАСЕ о «требовании» подать в суд на РФ: Делегация Украины обладает живой фантазией
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    ПАСЕ о «требовании» подать в суд на РФ: Делегация Украины обладает живой фантазией

    19:39  13 Октября 2017
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    ПАСЕ о «требовании» подать в суд на РФ: Делегация Украины обладает живой фантазией

    Страсбург, 13 октября. Глава группы объединенных европейских левых в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс опроверг заявление главы украинской делегации Владимира Арьева о том, что тот потребовал от генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию из-за невыплаты взносов в бюджет организации.

    Отвечая на вопросы журналистов, Кокс опроверг заявление Арьева, отметив, что глава украинской делегации в ПАСЕ обладает «живой фантазией».

    «Нет. Арьев ошибается или обладает живой фантазией!», — сказал он в комментарии РИА Новости.

    Кокс также добавил, что Турбьерн Ягланд подтвердил право и обязательство России участвовать в уставных органах Совета Европы, среди которых Комитете министров и Парламентской ассамблеи. Он подчеркнул, что полностью поддерживает Ягланда, и с нетерпением ждет возвращения России в ПАСЕ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #пасе
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