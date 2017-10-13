ПАСЕ о «требовании» подать в суд на РФ: Делегация Украины обладает живой фантазией

В Избранное

Страсбург, 13 октября. Глава группы объединенных европейских левых в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс опроверг заявление главы украинской делегации Владимира Арьева о том, что тот потребовал от генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию из-за невыплаты взносов в бюджет организации.

Отвечая на вопросы журналистов, Кокс опроверг заявление Арьева, отметив, что глава украинской делегации в ПАСЕ обладает «живой фантазией».

«Нет. Арьев ошибается или обладает живой фантазией!», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Кокс также добавил, что Турбьерн Ягланд подтвердил право и обязательство России участвовать в уставных органах Совета Европы, среди которых Комитете министров и Парламентской ассамблеи. Он подчеркнул, что полностью поддерживает Ягланда, и с нетерпением ждет возвращения России в ПАСЕ.