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Согласно сведениям Министерства обороны России, на данный момент от оккупации террористов освобождено уже 92% территорий Сирии. Между тем союзные силы сирийской армии и российской авиационной группировки продолжают активные боевые действия против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор, последнем пристанище террористов в САР.

Сегодня также поступила информация о том, что правительственные войска САР благодаря помощи ВКС РФ осадили город, перерезав магистраль, связывающую Меядин с Абу Кемалем. Позже Сирийская арабская армия (САА) заняла районы в юго-восточных предместьях населенного пункта и взяла под контроль дорогу, ведущую к мосту через Евфрат. Как заявили в Генштабе ВС России, на повестке дня, таким образом, остается только зачистка городских кварталов Меядина.

Как будет развиваться дальнейшее наступление российских ВКС и правительственной армии САР после взятия ключевого города? Казалось бы, под контролем «Исламского государства» остается всего около 8% территорий арабской республики, однако так ли легко будет додавить террористов? Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин считает, что после зачистки Меядина останется два ключевых направления борьбы с террористами ИГИЛ1 — главный нефтеносный район Сирии на левом берегу Евфрата и приграничный город Абу Кемаль. При этом, отмечает он, вполне вероятно, что подразделениям САА не удастся отбить город в короткий срок. Напомним, ВКС РФ не работают в черте населенных пунктов из соображений безопасности гражданского населения. Кроме того, боевики ИГ1 успели очень хорошо освоить приемы ведения военных действий в городских кварталах, они способны оказывать сопротивление в условиях жилой застройки на протяжении месяцев.

«Пока не отмечается переброски переправочных средств к Меядину, поскольку сам город еще не взят. Были освобождены пригороды, а сейчас продолжаются бои за западные и центральные кварталы, однако сложно сказать, сколько еще времени сирийским войскам на это потребуется. Тогда же, когда город будет зачищен, появится вариант использовать для переправы на другой берег мост на восточной окраине, который, однако, был несколько поврежден».

Другой вариант развития наступления — продолжать движение в южном направлении вдоль Евфрата. У юго-восточной границы САР находится другой крупный оплот террористической группировки, все еще целиком подконтрольный боевикам, — Абу Кемаль. Через него пролегают важнейшие пути, связывающие позиции ИГ в Сирии с позициями в соседнем Ираке. Тем не менее, отмечает эксперт, развитие южного направления стоит продолжать только в комбинации с новой серией атак САА в районе станции «Т-2».

«Операция по взятию Абу Кемаля будет иметь смысл, если скомбинировать ее с наступлением группировки правительственных войск и союзных формирований из района «Т-2» вдоль сирийско-иракской границы. Если продолжать движение на юг со стороны Дейр эз-Зора в отрыве от действий контингента САА, базирующегося близ Хамимы, то тогда для террористов останется открытым важный выступ между этими районам. Это может дать боевикам возможность ударить по коммуникациям сирийской армии: возможно, они попытаются сделать то же, что недавно пытались на шоссе Пальмира – Дейр эз-Зор».

По мнению Бориса Рожина, если выбирать между двумя данными направлениями, то наиболее важным для сил Башара Асада с точки зрения стратегии является район нефтяных полей на левом побережье Евфрата. Однако взятие Абу Кемаля почти также важно, поскольку оно позволит сирийцам запечатать границу с Ираком, из которого в САР поступают большие формирования боевиков.

«С учетом того, что еще где-то от одной до полутора тысяч боевиков ИГ пришли из иракской провинции Аль-Анбар в восточные районы Дейр эз-Зора, можно сделать вывод, что сопротивление в этом регионе и, прежде всего, под Абу Кемалем будет очень существенным. Ожидать стремительного выхода сирийских войск к границе после взятия Меядина, думаю, не стоит. Здесь еще придется серьезно побороться».

1 Организация запрещена на территории РФ.