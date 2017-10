Разделяй и властвуй: американский политолог обвиняет США в попытке «взорвать» Таиланд изнутри

В Избранное

Медиаплатформы, напрямую финансируемые правительством Соединенных Штатов или их политическими доверенными лицами в Таиланде, начали активно содействовать процессу разделения тайского общества.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Как Запад пытается повторить мьянманский кризис в Таиланде» (How the West Is Trying to Recreate Myanmar’s Crisis in Thailand), опубликованной 13 октября порталом Global Research. Автор — известный американский политолог Тони Карталуччи (Tony Cartalucci).

Проамериканские СМИ концентрируют свои усилия на освещении и содействии деятельности небольшого антимусульманского движения «Исан» в северо-восточном регионе Таиланда. «Исан» не случайно являлось главным инструментом США в прошлых попытках разделить народ Таиланда и свергнуть существующий там политический режим. Таксин Чиннават, глава партии «Пхэ Тай» и доверенное лицо США в регионе, надеется разделить по религиозным признакам и уничтожить тайское общество.

Подозрительно схожая активность организуется через Facebook в северных городах Таиланда, таких как Чианг Май, а также в таких провинциях, как Кхон Каен на северо-востоке. Так, например, организованные через Facebook протесты против мечетей, призывающие к конкретным актам насилия в отношении мусульман, строятся на абсолютно той же риторике, которой придерживаются западные исламофобы. Они используют одну и ту же риторику для того, чтобы разделять и уничтожать страны — так было с Ливий, Сирией, Ираком, Афганистаном и даже с Европой.

Инструменты империи: разделяй и властвуй

Мьянма, граничащая с Таиландом, в настоящее время находится на вершине рейтингов в вопросах националистического и расистского насилия, направленного против своего — преимущественно мусульманского — этнического меньшинства. Группы предполагаемых «буддистов» использовались для того, чтобы создать глубокий сектантский разрыв в обществе, где когда-то главенствовало мирное сосуществование, а также чтобы помочь США и Европе привести к власти Аун Сан Су Чжи и партию «Национальная лига за демократию» (НЛД).

Гуманитарный кризис, искусственно созданный в Мьянме, служит интересам США и их европейских партнеров.

Во-первых, это позволяет Западу постоянно удерживать значительные рычаги влияния на нынешнее правительство Мьянмы. США всеми силами мешают этой стране разорвать отношения со своими западными спонсорами и начать сотрудничать с более доброжелательным, конструктивным партнером, таким как Китай.

Во-вторых, США также могут использовать конфликт в Мьянме для культивирования терроризма, финансируемого из-за рубежа, что, в свою очередь, создает предлог для предложения Западом своей помощи в «борьбе с террором» и введения своих войск на территорию чужой страны.

Все это поможет США достигнуть их главной цели в Юго-Восточной Азии — это постоянно размещение новых американских военных баз в стране, непосредственно граничащей с Китаем.

Подобный сценарий разворачивается и на Филиппинах — стране, которая решительно отказалась от сотрудничества с Вашингтоном в пользу более тесных и конструктивных связей с Пекином. После этого Филиппины внезапно столкнулись с резким всплеском активности террористов, финансируемых из-за рубежа. Всплеск был такой серьезный, что боевики сумели захватить южный город Марави, что привело к полномасштабным военным действиям, включая авиаудары, нанесенные с целью вернуть город под контроль властей.

Филиппины сегодня олицетворяют будущее Мьянмы. Такая же участь ждет и Таиланд, если он позволит Западу укоренить социально-политический разрыв в обществе. США десятилетиями искали способ окружить и сдерживать Китай по всем фронтам. Ради достижения своих целей США готовы заставить многие менее развитые страны заплатить большую цену.

Как США и их доверенные лица провоцируют разделение общества в Таиланде

Мусульмане и буддисты сосуществуют в Таиланде на протяжении веков, а тайские мусульмане являются неотъемлемой частью истории и культуры этой страны.

Для большинства тайцев понятие исламофобии является неприемлемым аспектом социальной нетерпимости, связанной с загнивающей западной культурой, а отнюдь не с тайской. Тем не менее, там в обществе по-прежнему существует невежество, легковерность, плохое образование и отсутствие экономических перспектив. Все это делает часть тайского населения уязвимой и подверженной грубой пропаганде, стремящейся разделить и уничтожить тайское единство и культуру.

«Као Сод» — открыто проамериканская газета — недавно опубликовала статью под названием «Восходящая исламофобия в тайских учениях», написанная прозападным журналистом по имени Правита Роянафрука. В статье этот автор утверждал:

«На прошлой неделе тайский монах, который призвал уничтожать мечети в отместку за убийство буддистов, был схвачен военными и доставлен в Бангкок для последующей высылки».

И хотя статья поначалу осуждает призывы к актам насилия, фанатизма и разжигания ненависти, автор добавляет существенную оговорку. По поводу «монаха», который призывал к уничтожению мечетей, говорится следующее:

«Мера наказания для монаха была неправильной, несмотря на ненависть, которую он проповедовал. Это может привести к недовольству некоторых буддистов и спровоцировать их на ответные действия».

Таким образом, в итоге статья, наряду со всем финансируемым США медиа-фронтом, осуждает правительство Таиланда за его позицию нетерпимости по отношении к проявлениям фанатизма и ненависти.

Ожидается, что попытки тайского правительства пресечь дальнейшее разделение общества будут осуждаться Западом как нарушение «прав человека» и, в частности, нарушения «свободы слова».

Другая сторона разделенного общества

В то время как финансируемые США организации и политический сегмент социальных сетей пытаются разжечь кризис и сектантский разрыв в тайском обществе, правительство Таиланда должно быстро обнаруживать и пресекать не только попытки США распространить ложь и обман, но и провокации со стороны мусульманских групп населения. Западные правительства делают все, чтобы создать устойчивую напряженность между обеими группами населения, что перерастает в насилие и растущее недоверие к правительству. Таиланд, как и все другие страны, сталкивающиеся с попытками разделения общества на почве ненависти, должен занять активную позицию по раскрытию западных операций с помощью разведки, а также использовать правительственные СМИ, которые послужат национальным интересам и укрепят национальное единство.

От того, насколько успешно будет вестись борьба с разделением общества в Юго-Восточной Азии, будет зависеть, станет ли регион процветающим и мирным, или же будет жить с постоянным насилием и обществом, полным ненависти.