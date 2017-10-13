Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Новым директором ЮНЕСКО стала бывший министр культуры Франции
ИноСМИ
Разделяй и властвуй: американский политолог обвиняет США в попытке «взорвать» Таиланд изнутри
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Разделяй и властвуй: американский политолог обвиняет США в попытке «взорвать» Таиланд изнутри

    20:06  13 Октября 2017
    93

    Разделяй и властвуй: американский политолог обвиняет США в попытке «взорвать» Таиланд изнутри

    Медиаплатформы, напрямую финансируемые правительством Соединенных Штатов или их политическими доверенными лицами в Таиланде, начали активно содействовать процессу разделения тайского общества.

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Как Запад пытается повторить мьянманский кризис в Таиланде» (How the West Is Trying to Recreate Myanmar’s Crisis in Thailand), опубликованной 13 октября порталом Global Research. Автор — известный американский политолог Тони Карталуччи (Tony Cartalucci).

    Проамериканские СМИ концентрируют свои усилия на освещении и содействии деятельности небольшого антимусульманского движения «Исан» в северо-восточном регионе Таиланда. «Исан» не случайно являлось главным инструментом США в прошлых попытках разделить народ Таиланда и свергнуть существующий там политический режим. Таксин Чиннават, глава партии «Пхэ Тай» и доверенное лицо США в регионе, надеется разделить по религиозным признакам и уничтожить тайское общество.

    Подозрительно схожая активность организуется через Facebook в северных городах Таиланда, таких как Чианг Май, а также в таких провинциях, как Кхон Каен на северо-востоке. Так, например, организованные через Facebook протесты против мечетей, призывающие к конкретным актам насилия в отношении мусульман, строятся на абсолютно той же риторике, которой придерживаются западные исламофобы. Они используют одну и ту же риторику для того, чтобы разделять и уничтожать страны — так было с Ливий, Сирией, Ираком, Афганистаном и даже с Европой.

    Инструменты империи: разделяй и властвуй

    Мьянма, граничащая с Таиландом, в настоящее время находится на вершине рейтингов в вопросах националистического и расистского насилия, направленного против своего — преимущественно мусульманского — этнического меньшинства. Группы предполагаемых «буддистов» использовались для того, чтобы создать глубокий сектантский разрыв в обществе, где когда-то главенствовало мирное сосуществование, а также чтобы помочь США и Европе привести к власти Аун Сан Су Чжи и партию «Национальная лига за демократию» (НЛД).

    Выступление Аун Сан Су Чжи

    Гуманитарный кризис, искусственно созданный в Мьянме, служит интересам США и их европейских партнеров.

    Во-первых, это позволяет Западу постоянно удерживать значительные рычаги влияния на нынешнее правительство Мьянмы. США всеми силами мешают этой стране разорвать отношения со своими западными спонсорами и начать сотрудничать с более доброжелательным, конструктивным партнером, таким как Китай.

    Во-вторых, США также могут использовать конфликт в Мьянме для культивирования терроризма, финансируемого из-за рубежа, что, в свою очередь, создает предлог для предложения Западом своей помощи в «борьбе с террором» и введения своих войск на территорию чужой страны.

    Все это поможет США достигнуть их главной цели в Юго-Восточной Азии — это постоянно размещение новых американских военных баз в стране, непосредственно граничащей с Китаем.

    Подобный сценарий разворачивается и на Филиппинах — стране, которая решительно отказалась от сотрудничества с Вашингтоном в пользу более тесных и конструктивных связей с Пекином. После этого Филиппины внезапно столкнулись с резким всплеском активности террористов, финансируемых из-за рубежа. Всплеск был такой серьезный, что боевики сумели захватить южный город Марави, что привело к полномасштабным военным действиям, включая авиаудары, нанесенные с целью вернуть город под контроль властей.

    Филиппины сегодня олицетворяют будущее Мьянмы. Такая же участь ждет и Таиланд, если он позволит Западу укоренить социально-политический разрыв в обществе. США десятилетиями искали способ окружить и сдерживать Китай по всем фронтам. Ради достижения своих целей США готовы заставить многие менее развитые страны заплатить большую цену.

    Как США и их доверенные лица провоцируют разделение общества в Таиланде

    Мусульмане и буддисты сосуществуют в Таиланде на протяжении веков, а тайские мусульмане являются неотъемлемой частью истории и культуры этой страны.

    Для большинства тайцев понятие исламофобии является неприемлемым аспектом социальной нетерпимости, связанной с загнивающей западной культурой, а отнюдь не с тайской. Тем не менее, там в обществе по-прежнему существует невежество, легковерность, плохое образование и отсутствие экономических перспектив. Все это делает часть тайского населения уязвимой и подверженной грубой пропаганде, стремящейся разделить и уничтожить тайское единство и культуру.

    Наследный принц Таиланда

    «Као Сод» — открыто проамериканская газета — недавно опубликовала статью под названием «Восходящая исламофобия в тайских учениях», написанная прозападным журналистом по имени Правита Роянафрука. В статье этот автор утверждал:

    «На прошлой неделе тайский монах, который призвал уничтожать мечети в отместку за убийство буддистов, был схвачен военными и доставлен в Бангкок для последующей высылки».

    И хотя статья поначалу осуждает призывы к актам насилия, фанатизма и разжигания ненависти, автор добавляет существенную оговорку. По поводу «монаха», который призывал к уничтожению мечетей, говорится следующее:

    «Мера наказания для монаха была неправильной, несмотря на ненависть, которую он проповедовал. Это может привести к недовольству некоторых буддистов и спровоцировать их на ответные действия».

    Таким образом, в итоге статья, наряду со всем финансируемым США медиа-фронтом, осуждает правительство Таиланда за его позицию нетерпимости по отношении к проявлениям фанатизма и ненависти.

    Ожидается, что попытки тайского правительства пресечь дальнейшее разделение общества будут осуждаться Западом как нарушение «прав человека» и, в частности, нарушения «свободы слова».

    Разделяй и властвуй: американский политолог обвиняет США в попытке «взорвать» Таиланд изнутри

    Другая сторона разделенного общества

    В то время как финансируемые США организации и политический сегмент социальных сетей пытаются разжечь кризис и сектантский разрыв в тайском обществе, правительство Таиланда должно быстро обнаруживать и пресекать не только попытки США распространить ложь и обман, но и провокации со стороны мусульманских групп населения. Западные правительства делают все, чтобы создать устойчивую напряженность между обеими группами населения, что перерастает в насилие и растущее недоверие к правительству. Таиланд, как и все другие страны, сталкивающиеся с попытками разделения общества на почве ненависти, должен занять активную позицию по раскрытию западных операций с помощью разведки, а также использовать правительственные СМИ, которые послужат национальным интересам и укрепят национальное единство.

    От того, насколько успешно будет вестись борьба с разделением общества в Юго-Восточной Азии, будет зависеть, станет ли регион процветающим и мирным, или же будет жить с постоянным насилием и обществом, полным ненависти.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #китай #таиланд #мьянма
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 5415

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        65981

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24563

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6280

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54223
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        373
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        229
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        1156
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        2585