Более 100 боевиков «Сирийской свободной армии» амнистированы в Алеппо

В Избранное

Москва, 13 октября. Более сотни боевиков «Сирийской свободной армии», которые действовали на севере Сирии, получили амнистию в провинции Алеппо и смогли вернуться к своим семьям. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Сто двадцать членов вооруженной оппозиции «Сирийская свободная армия», действовавших в северных районах Сирии, прекратили вооруженную борьбу, были амнистированы комиссией провинции Алеппо и возвратились к своим семьям», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что командование «Свободной сирийской армии» обратилось к официальному Дамаску с просьбой начать операцию против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в районе Хаджар аль-Асвад в лагере палестинских беженцев Ярмук.

1 Организация запрещена на территории РФ.