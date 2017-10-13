Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
ПАСЕ о «требовании» подать в суд на РФ: Делегация Украины обладает живой фантазией
Новости Сирии
Более 100 боевиков «Сирийской свободной армии» амнистированы в Алеппо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 100 боевиков «Сирийской свободной армии» амнистированы в Алеппо

    19:31  13 Октября 2017
    164

    Более 100 боевиков «Сирийской свободной армии» амнистированы в Алеппо

    Москва, 13 октября. Более сотни боевиков «Сирийской свободной армии», которые действовали на севере Сирии, получили амнистию в провинции Алеппо и смогли вернуться к своим семьям. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «Сто двадцать членов вооруженной оппозиции «Сирийская свободная армия», действовавших в северных районах Сирии, прекратили вооруженную борьбу, были амнистированы комиссией провинции Алеппо и возвратились к своим семьям», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

    Ранее сообщалось, что командование «Свободной сирийской армии» обратилось к официальному Дамаску с просьбой начать операцию против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в районе Хаджар аль-Асвад в лагере палестинских беженцев Ярмук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #алеппо #дамаск #сса
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 5333

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        65064

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24548

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6278

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54212
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        285
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        202
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        1048
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        2492