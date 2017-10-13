Крым принадлежит России: Земан отказался извиняться перед Украиной за слова о Крыме

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Москва, 13 октября. Президент Чехии Милош Земан отказался извиняться за свои слова о том, что Крым принадлежит России и окончательно потерян для Украины. Об этом президент Чехии заявил в интервью телеканалу Barrandov.

Земан подчеркнул, что Украина могла бы потребовать извинений, если бы он транслировал официальную позицию Чехии. Однако он высказал личное мнение, поэтому речи об извинениях быть не может.

«Крым принадлежит России, и я не могу представить ни одно российское правительство, которое бы отказалось от Крыма», — заявил Земан.

Напомним, 10 октября президент Чехии Милош Земан в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом» и предложил Киеву решить данный вопрос выплатой компенсации со стороны Москвы. Позднее министерство иностранных дел Украины выразило возмущение в связи с данным заявлением.