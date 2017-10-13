Большая глупость: эксперт высмеял украинский запрет на банкноты с Крымом

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Нацбанк Украины запретил кредитным учреждениям осуществлять обмен валюты в том случае, если клиент банка вносит купюры с изображением Крыма. Соответствующий запрет регламентируется постановлением регулятора от 13 октября 2017 года №103. Подобная мера распространяется не только на отношения между банком и клиентом-физическим лицом, но и при обмене/продаже наличной иностранной валюты между самими банками.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил о том, что банки смогут игнорировать запрет украинского ЦБ.

«Коммерческие банки, проводя инкассацию, сдают изношенные купюры в центральный банк и его отделения. Если они не будут сдавать изношенные денежные средства в Нацбанк, то у последнего не будет возможности проконтролировать, соблюдают ли они требования соответствующего постановления или нет. Это чисто политическое решение. Кроме того, я слабо себе представляю, чтобы кто-то из россиян рассчитывался на Украине отечественной валютой. Сложно представить, чтобы человек пришел на ужин в украинский ресторан и расплатился российскими деньгами. Это чисто надуманная политическая проблема, запрет хождения денег с изображением Крыма связан с присоединением полуострова к России», — подытожил Юденков.

Завкафедрой финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев в комментарии ФАН напомнил, что рубль на Украине не является законным платежным средством.

«Запрет обращения денежных средств с изображением Крыма — это право каждой страны, вот только это большая глупость, на мой взгляд. Как известно, на гривне изображен Мазепа, а его когда-то считали изменником. Давайте Россия тоже запретит обращение данной купюры, но мы же этого не делаем, правда? Запрет Нацбанка — это частный случай, хотя рубль не является платежным средством, и регулятор может выдать юридическое предписание коммерческим банкам не принимать купюры. Хотя это дурость», — заключил Хандруев.

Напомним, накануне Банк России анонсировал новые купюры по 200 и 2000 рублей. На купюре номиналом 200 рублей изображен Херсонес Таврический, а на оборотной стороне — памятник Затопленным кораблям в Севастополе. На одной стороне купюры номиналом 2000 рублей изображен космодром «Восточный», на противоположной — мост на острове Русский во Владивостоке. Символы, которые в итоге появились на банкнотах, выбрали сами россияне в рамках конкурса, проходившего с июня по октябрь 2016 года. Для участия в нем были выдвинуты более пяти тысяч номинантов из 1113 городов России.

Массовый ввод ввод в оборот новых купюр начнется в декабре 2017 года, а уже октябре новые купюры получат столица и регионы, которые на них изображены, то есть Дальний Восток и Крым. Банкноты будут вводиться постепенно, чтобы исключить всплеск активности со стороны фальшивомонетчиков.

Экспертное сообщество уверено, что эмиссия таких купюр никак не отразится на уровне инфляции — выпуск денег тщательно контролируется Минфином РФ. Однако для простых граждан появление новых банкнот может оказаться незначительным, но плюсом — люди смогут осуществлять расчеты в магазинах несколько быстрее. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.