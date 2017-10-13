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Гознак отрицает «превращение» Сахалина в полуостров на новых купюрах
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    Гознак отрицает «превращение» Сахалина в полуостров на новых купюрах

    18:50  13 Октября 2017
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    Гознак отрицает «превращение» Сахалина в полуостров на новых купюрах

    Москва, 13 октября. Компания Гознак отвергла претензии ряда СМИ к изображению Сахалина на новых банкнотах достоинством в две тысячи рублей. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на новой купюре Сахалин стал полуостровом, так как его якобы соединяет с материком перешеек.

    В Гознаке отметили, что ширина Невельского пролива, который разделяет Сахалин и материк, составляет 7,3 километра, а в масштабе изображения на банкноте это расстояние исчисляется сотыми миллиметра.

    «В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около 0,08 мм, или 80 микрон. Тем не менее, в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана», — приводит РИА Новости сообщение Гознака.

    В Гознаке добавил, что в дизайне банкноты географические изображения материка и островов выделены белым контуром, который необходим для четкого восприятия изображения на банкноте в целом.

    Автор: Алексей Громов
    #сахалин #купюры #банкноты #2000 рублей #гознак
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