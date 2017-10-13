Потянул за штурвалом: соцсети «напомнили» Дворковичу, как он сломал руку

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Воронеж, 13 октября. Вице-премьер Аркадий Дворкович появился на совещании по вопросам агропромышленного комплекса со сломанной рукой. На вопрос журналистов, как он получил травму, политик объяснил, что это произошло во время занятий спортом.

Дворкович уточнил, что ему сделали операцию и все прогнозы медиков обнадеживающие, однако, как отмечает «Свободная пресса», признался, что не помнит, «в какой момент это случилось»,

«Не помню, футбол или баскетбол. Я не помню, Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы», — сказал вице-премьер.

Свет на таинственную историю с переломом пролила пресс-секретарь замглавы правительства Алия Самигуллина. Как оказалось, это произошло в конце первого тайма на футбольном матче в рамках футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол», уточняет «Ридус».

«Во время футбольного матча в рамках фестиваля «Арт-футбол» Аркадий Дворкович столкнулся с английским игроком. Дворкович был вынужден уйти с поля, ему была оказана помощь», — рассказала Самигуллина.

В соцсетях тут же вспомнили, как в конце сентября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства раскритиковал Дворковича и министра транспорта Максима Соколова за ситуацию вокруг обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа», потребовав «быстро и эффективно» решить проблему вокруг перевозчика.

«Столько дней за штурвалом «ВИМ-авиа». С непривычки потянул», — пошутила Светлана Соловьева. А другой участник обсуждения предположил, что Дворкович «подрался с Соколовым».

Не обошлось без шуток из фильма «Бриллиантовая рука» о «бандитской пуле», «не открытом, а закрытом переломе», а также «подскользнулся, упал, очнулся, гипс».