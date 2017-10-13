Сигнал для Трампа: готова ли Германия к союзу с Россией и Китаем против США

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Берлин, 13 октября. Отказ США от ядерной сделки с Ираном оттолкнет Европу от Вашингтона и подтолкнет к диалогу с Москвой и Пекином. Так считает глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

«Решающее значение имеет то, что Европа придерживается единого мнения по данной теме. Нам придется сказать американцам, что их политика по иранскому вопросу подталкивает нас, европейцев, к общей позиции с Россией и Китаем — против США», — заявил Габриэль.

Президент США Дональд Трамп выступит с «масштабной стратегией» в отношении Ирана 13 октября. Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что не исключает выход США из ядерного соглашения. По словам главы МИД ФРГ, это приведет к ухудшении ситуации с безопасностью, так как грозит войной между Израилем и Ираном.

Как считает политолог Константин Блохин, голос Европы не является ключевым в отношениях с США, однако он силен. И своим заявлением Габриэль показал Трампу, что ЕС не поддерживает его в данном вопросе. Однако Берлин не готов к союзу с Россией и Китаем, убежден эксперт.